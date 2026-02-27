Військовослужбовець запропонував хабар посадовцю навчального центру та піти в СЗЧ — як його покарав суд

Чоловік запропонував заступнику командира батальйону 4 тисячі доларів за допомогу у виїзді за межі частини.

Фото: dbr.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компаніївський районний суд Кіровоградської області визнав винним військовослужбовця, який намагався уникнути служби, запропонувавши хабар посадовцю навчального центру. Про це повідомило ДБР.

«Чоловік проходив підготовку у навчальному взводі та вирішив самовільно залишити військову частину. Коли спроба вийти через охорону не вдалася, він запропонував заступнику командира батальйону 4 тисячі доларів США за допомогу у виїзді за межі частини», - йдеться у заяві.

Зазначається, що посадовець одразу повідомив правоохоронців. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини грошей.

Суд визнав його винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також у закінченому замаху на ухилення від несення військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України).

Суд призначив покарання — 3 роки позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.