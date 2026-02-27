  1. В Україні

Військовослужбовець запропонував хабар посадовцю навчального центру та піти в СЗЧ — як його покарав суд

21:36, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік запропонував заступнику командира батальйону 4 тисячі доларів за допомогу у виїзді за межі частини.
Військовослужбовець запропонував хабар посадовцю навчального центру та піти в СЗЧ — як його покарав суд
Фото: dbr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компаніївський районний суд Кіровоградської області визнав винним військовослужбовця, який намагався уникнути служби, запропонувавши хабар посадовцю навчального центру. Про це повідомило ДБР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Чоловік проходив підготовку у навчальному взводі та вирішив самовільно залишити військову частину. Коли спроба вийти через охорону не вдалася, він запропонував заступнику командира батальйону 4 тисячі доларів США за допомогу у виїзді за межі частини», - йдеться у заяві.

Зазначається, що посадовець одразу повідомив правоохоронців. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини грошей.

Суд визнав його винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також у закінченому замаху на ухилення від несення військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України).

Суд призначив покарання — 3 роки позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]