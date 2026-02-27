Від науковців до військових: огляд співбесід кандидатів до ВАКС

Восьмий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Шлях претендентів на мантію судді Вищого антикорупційного суду України підходить до свого логічного завершення. Наразі триває фінальний етап конкурсу на зайняття 23 вакантних посад суддів у ВАКС — спеціальні спільні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

26 лютого 2026 року були проведені нові співбесіди для чергової групи претендентів. На порядку денному засідання стояло питання розгляду відповідності критеріям доброчесності, передбаченим Законом України «Про Вищий антикорупційний суд» чотирьох претендентів, проте питання розгляду кандидатури Кітова Олександра Васильовича було відкладено через відсутність доповідача. Сьогодні увага до трьох учасників співбесід: Івасина Олександра Романовича, Романенка Петра Валерійовича та Боднарука Юрія Володимировича.

Івасин Олександр Романович

Доцент кафедри міжнародного цивільного та комерційного права Київського національного торгово-економічного університету, адвокат, співзасновник АО «Case and Partners International». Балотувався до Шевченківської районної у місті Києві ради, однак депутатом обраний не був. У 2011–2012 роках був учасником конкурсу та включений до рейтингу кандидатів на посаду судді, а вже у 2016 році виключений з резерву. Брав участь у конкурсах на посаду судді ВАКС, проте у 2019 році вибув із конкурсу через невідповідність критеріям Закону «Про Вищий антикорупційний суд», а у 2023-му — не подолав етап практичного завдання. Має сукупний стаж наукової роботи у сфері права та досвід професійної діяльності адвоката понад 7 років.

Співбесіда розпочалась з обговорення професійної діяльності кандидата, а саме з його адвокатської практики. Після початку повномасштабної агресії рф основним видом професійної діяльності кандидата залишалася адвокатська практика. Спеціалізувався переважно на цивільних, кримінальних та господарських справах. За останні п’ять років брав участь у близько десяти кримінальних провадженнях на стадії судового розгляду та ще у кількох — на стадії досудового розслідування. Також кандидат здійснював надання безоплатної правової допомоги — як за призначенням, так і pro bono.

Комісія поцікавилася доходами кандидата, як співзасновника адвокатського об’єднання, а точніше їх відсутністю у перші 7 років діяльності об’єднання. За словами кандидата, перші роки після реєстрації об’єднання фактично перебувало на етапі становлення, а отримані кошти спрямовувалися переважно на розвиток. Кандидат наголосив, що до вересня 2021 року особисто не отримував доходу від діяльності об’єднання, хоча і обслуговував клієнтів від його імені.

Поговорили і про можливий конфлікт інтересів, пов'язаний з тим, що адвокатське об’єднання уклало чотири договори з університетом, де працював кандидат. Співпрацю кандидат пояснив необхідністю масштабної реорганізації закладу, і пояснив, що хоч частка надходжень від договорів з університетом становила орієнтовно близько 20 % у 2021 році та 40–50 % у 2022–2023 роках, не була не єдиною діяльністю об’єднання.

Під час співбесіди міжнародні експерти нагадали кандидату про його пост у соцмережі Facebook, в якому кандидат рекомендував декларувати сумнівні готівкові кошти як подарунки від родичів. Проте, Олександр Івасин пояснив свою публікацію узагальненням практичних запитань, які він отримував під час лекцій із запобігання корупції для держслужбовців. Формулювання щодо подарунку від родичів, як визнав кандидат, було невдалим і могло бути витлумачене інакше, ніж він планував.

Крім того, під час співбесіди кандидату поставили запитання щодо майнового стану та джерел накопичень, придбання нерухомості у 2025 році. Кандидат повідомив, що придбання частки садового будинку та земельної ділянки здійснив за рахунок коштів від продажу квартири й автомобіля, а також раніше сформованих заощаджень.

Романенко Петро Валерійович

Помічник голови ТЦК та СП з правової роботи в Самарському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, адвокат, мобілізований з листопада 2022 року, має офіцерське звання.

Мотивує своє бажання стати суддею ВАКС унікальністю суду та спеціалізацію на антикорупції, крім того, вважає посаду цікавим викликом.

Міжнародні експерти почали співбесіду військовослужбовця з питання про його політичне минуле, оскільки в минулому кандидат балотувався до міськради від партії «Нова політика». Сам кандидат стверджує, що робив це на прохання друзів і був радий, що не пройшов оскільки вважає себе політично нейтральним і не має партійної приналежності чи сталих політичних симпатій.

Далі комісія перейшла до фінансових питань, які стосувалися придбання у 2013 році дружиною кандидата житлового будинку та земельної ділянки у місті Самара за загальною вартістю 29 тис. грн. Кандидат пояснив, що кошти були сформовані із заощаджень подружжя, подарованих родичами коштів на весілля, а також доходів від підприємницької діяльності. Кандидат також уточнив, що в договорах купівлі-продажу зазначено, що майно придбане за спільні кошти подружжя, однак покупцем формально виступила дружина — з огляду на домовленість сторін та з метою зменшення витрат на нотаріальне оформлення.

Запитали у військовослужбовця і про спір з виконавчим комітетом Новомосковської міської ради щодо реалізації проєкту реконструкції центральної площі міста, який, за словами кандидата, передбачав масову вирубку зелених насаджень. У межах позову кандидат заявляв вимогу про стягнення 50 тис. грн моральної шкоди. Під час співбесіди кандидат розповів, що ця вимога була лише інструментом тиску для досягнення змін у проекті, а не реальною шкодою. Питання позову, як зазначив військовослужбовець, не стосувалося особистого збагачення, а було пов’язане з громадянською позицією щодо захисту міського середовища.

Під час співбесіди кандидата також запитали про його участь у кількох конкурсних процедурах та визначення пріоритету між посадою судді місцевого господарського суду і судді Вищого антикорупційного суду. Кандидат підтвердив, що бере участь у доборі до місцевого суду, зазначивши, що первинно його цікавила саме посада судді місцевого господарського суду, з огляду на спеціалізацію у сфері господарського права. Проте конкурс до ВАКС він назвав професійно більш перспективним і таким, що відкриває нові можливості.

У 2021 року кандидат придбав автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску вартістю 195 тис. грн, і комісія поцікавилася джерелом походження фінансів. Кандидат пояснив, що кошти накопичувалися подружжям із 2013 року, частково за рахунок заощаджень, а близько 3–3,5 тис. доларів США було позичено у родичів напередодні купівлі. Позика, за його словами, була погашена на початку 2022 року після отримання дружиною заробітної плати.

Боднарук Юрій Володимирович

Помічник судді Вищого антикорупційного суду, має науковий ступінь за спеціальністю адміністративне право та процес та стаж наукової роботи в сфері права понад 7 років. Доцент кафедри адміністративного та фінансового права, здійснював наукову діяльність та за сумісництвом працював юристом на підприємствах. Бере участь в іншій конкурсній процедурі — на посади суддів апеляційних судів загальної юрисдикції.

Розпочалась співбесіда з детального розбору фінансових витрат та джерел доходів кандидата у період з 2004 по 2016 рік. Претендент розповів комісії, що у студентські роки отримував суттєву матеріальну підтримку від батьків, яка дозволяла йому частково заощаджувати кошти для придбання житла та інших необхідних витрат, що підтверджується письмовими поясненнями матері кандидата та додатково укладеним у травні 2025 року простим письмовим договором, який засвідчив факт надання коштів на придбання житла. Кандидат також уточнив, що у період з 2014 по 2016 рік він декларував власні заощадження у сумі 20 000 доларів та 50 000 грн готівкою, які використовувалися для побутових потреб та часткового повернення коштів батькам, що на його думку, відображає довірливі сімейні фінансові відносини.

Міжнародних експертів зацікавила відсутність у декларації кандидата інформації про продаж автомобіля у 2019 році. Кандидат зазначив, що продав автомобіль через генеральну довіреність, відповідно не укладав договір купівлі-продажу і правочин не підтверджує перехід права власності.

Під завершення співбесіди члени комісії запитали і про нюанси купівлі квартири в Одесі у 2025 році. Кандидат повідомив, що придбання квартири було оформлено через письмовий договір із батьками як підтвердження раніше наявних правовідносин, що виникли у 2016 році. Він уточнив, що договір 2025 року не створював нових правових відносин, а лише слугував письмовим підтвердженням попередніх домовленостей.

