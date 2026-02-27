Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть заборонити банкам і фінансовим установам під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення вимагати від військовослужбовців погашення кредитної заборгованості, подавати до суду чи стягувати борги примусово.

Такі зміни передбачає зареєстрований на сайті парламенту законопроєкт №15050, яким пропонується суттєво посилити соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

У пояснювальній записці автори посилаються на звернення громадян, які надходять до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, які стосуються порушення прав військовослужбовців у частині виконання кредитних зобов’язань. Наголошується, що попри встановлені законом пільги щодо сплати кредиту, банки та фінансові установи продовжують нараховувати відсотки, штрафи та пеню військовослужбовцям, які зникли безвісти або потрапили у полон, і звертаються до суду для стягнення боргів.

Що саме пропонується встановити

Проєктом закону запроваджується тимчасовий мораторій, який забороняє кредиторам здійснювати будь-які дії, спрямовані на примусове стягнення простроченої заборгованості.

Обмеження охоплюють широкий перелік заборон, зокрема:

звернення до суду з позовами про стягнення боргу;

зупинення вже відкритих судових проваджень на період дії мораторію;

подання заяв про відкриття виконавчих проваджень;

вчинення виконавчих написів нотаріусів;

здійснення будь-якої взаємодії, спрямованої на примусове стягнення заборгованості (телефонні дзвінки, повідомлення, особисті зустрічі тощо);

звернення стягнення на доходи боржника, за винятком окремих випадків, пов’язаних із аліментами чи відшкодуванням шкоди;

звернення стягнення на майно, яке є предметом застави або іпотеки;

відступлення права вимоги третім особам, включно з факторинговими та колекторськими компаніями.

Зазначені заборони поширюються на всі кредитні договори та договори позики — незалежно від того, коли вони були укладені.

На кого поширюватиметься дія закону

Проєкт визначає чіткий перелік осіб, які підпадають під дію майбутнього мораторію.

Йдеться про:

військовослужбовців Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення з військової служби, пов’язаного з її проходженням;

членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, та осіб, зниклих безвісти.

Механізм реалізації та виконання

Окрему увагу законопроєкт приділяє процедурі зупинення виконавчих проваджень.

Передбачено, що виконавче провадження має бути зупинене державним або приватним виконавцем протягом трьох робочих днів після отримання документа, який підтверджує статус боржника.

Документами, що підтверджують статус боржника, для військовослужбовців є військово-обліковий документ із відповідними записами, довідка з військової частини або територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Протягом строку дії мораторію, встановленого цим законопроєктом, будь-які виконавчі дії не вчиняються.

Реструктуризація після завершення воєнного стану

Після закінчення шестимісячного терміну з дня припинення або скасування воєнного стану боржники та кредитори зобов’язані, за вимогою однієї зі сторін, провести реструктуризацію заборгованості, що утворилася, на пільгових умовах, порядок яких визначається Кабінет Міністрів України за поданням Національного банку України.

Закон передбачає можливість зупинення виконавчого провадження у випадках, визначених законом (наприклад, за рішенням суду або у разі встановлення спеціальних обставин).

Додамо, наразі Закон України «Про виконавче провадження» не містить загальної норми, яка б автоматично зупиняла виконавчі провадження щодо військовослужбовців лише на підставі факту проходження служби. Тому законопроєктом пропонується встановлення законодавчої заборони для банків, небанківських фінансових установ, колекторських компаній та інших суб’єктів фінансового ринку здійснювати примусові дії щодо окремої категорії боржників, які безпосередньо пов’язані із захистом держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.