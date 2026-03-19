  1. В Україні

Викинула хабар за паркан: ВАКС засудив депутатку Людмилу Марченко до 2 років позбавлення волі

16:02, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Людмила Марченко отримала 2 роки позбавлення волі за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему «Шлях».
Фото: dsnews.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок, визнавши народну депутатку та її помічницю винними в отриманні 11,3 тисячі доларів США за сприяння у перетині державного кордону. Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Мова йде про депутатку Людмилу Марченко.

Її визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 КК України. Суд призначив їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати посади в органах державної влади строком на три роки.

Її помічницю також визнано винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 КК України. Їй визначено покарання у вигляді двох років ув’язнення з додатковим обмеженням — забороною працювати в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з оформленням дозволів на виїзд громадян з України, строком на три роки.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із моменту його проголошення, якщо протягом цього часу його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, Марченко спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепки та її помічниці. Перший – отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди в розмірі 6 000 дол. США. Другий — отримання 5 300 доларів.

Раніше ми писали, що нардепка Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ. 

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутатці. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд хабар депутат ВАКС вирок

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]