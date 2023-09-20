Нардепці Марченко, яка викинула хабар за паркан, обрали запобіжний захід

ВАКС визначив нардепці Людмилі Марченко 53 600 грн застави.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу, яка підозрюється у зловживанні впливом. Про це йдеться у пресслужбі САП.

У відомстві нагадали, що народна депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

«На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.

Також на указану підозрюваному покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну», - сказано у повідомленні.

У САП не називають прізвище нардепки, але, за даним ЗМІ, мова йде про «Слугу народу» Людмилу Марченко.

Раніше ми писали, що нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ.

Також повідомлялося, що група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко.

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