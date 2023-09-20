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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. В Україні

Нардепці Марченко, яка викинула хабар за паркан, обрали запобіжний захід

18:34, 20 вересня 2023
ВАКС визначив нардепці Людмилі Марченко 53 600 грн застави.
Нардепці Марченко, яка викинула хабар за паркан, обрали запобіжний захід
Фото: focus.ua
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу, яка підозрюється у зловживанні впливом. Про це йдеться у пресслужбі САП.

У відомстві нагадали, що народна депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

«На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.

Також на указану підозрюваному покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну», - сказано у повідомленні.

У САП не називають прізвище нардепки, але, за даним ЗМІ, мова йде про «Слугу народу» Людмилу Марченко.

Раніше ми писали, що нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ. 

Також повідомлялося, що група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко. 

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