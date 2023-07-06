У «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко

У «Слузі народу» повідомили, що фракція вивчить усі факти й обставини щодо обшуку у народної депутатки Людмили Марченко.

Фото: dsnews.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», на Тернопільщині викрили помічника депутата на хабарі за внесення даних у систему «Шлях». Проводилися обшуки у помічника, а також у нардепа.

За даними ЗМІ, мова йде про помічника народної депутатки від партії «Слуга народу» Людмили Марченко.

Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук повідомила, що «фракція вивчить усі факти й обставини цієї події і у разі наявності вини ухвалить рішення про виключення з фракції, як ми це робили уже багато разів».

«Інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко дізналися зі ЗМІ. Наразі очікуємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів.

Усе, що нам відомо станом на цю годину, - це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини», - сказала вона у коментарі УП.

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