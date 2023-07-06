Росіяни здійснили масштабну ракетну атаку на Львів: є загиблі, відео

Одна з ракет ворога влучила у житловий будинок у Львові.

Фото: 24 канал

6 липня російські окупанти атакували ракетами Львівщину.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі, внаслідок атаки є загиблі.

За його словами, тіла загиблих витягають із-під завалів житлового будинку.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

У міністерстві внутрішніх справ уточнили, що станом на 7 ранку кількість загиблих становить 4 особи.

«Продовжується пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людей, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 людей, евакуювали - 64. Рятувальники продовжують розбирати завали», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок - було зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.

Джерело фото: Андрій Садовий

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.