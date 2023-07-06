Россияне совершили масштабную ракетную атаку на Львов: есть погибшие, видео

Одна из ракет врага попала в жилой дом во Львове.

Фото: 24 канал

6 июля российские оккупанты атаковали ракетами Львовскую область.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале, в результате атаки есть погибшие.

По его словам, тела погибших извлекают из-под завалов жилого дома.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В министерстве внутренних дел уточнили, что по состоянию на 7 утра количество погибших составляет 4 человек.

«Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли 4 человека, травмированы - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64. Спасатели продолжают разбирать завалы», - говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден многоквартирный дом - был разрушен 3 и 4 этажа в двух подъездах.

Источник фото: Андрей Садовой

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