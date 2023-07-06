Судью, оправдывавшую нападение РФ на Украину, помогли задокументировать коллеги

Судья Звенигородского райсуда Черкасской области Светлана Федорец наговорила на работе на уголовное производство.

Высший совет правосудия 5 июля 2023 года дал согласие на содержание под стражей судьи Акимовского районного суда Запорожской области Светланы Федорец, которая в июне 2022 года из-за оккупации поселка Акимовка была временно переведена на должность судьи Звенигородского районного суда Черкасской области.

С апреля по июнь 2023 года Светлана Федорец была председателем Звенигородского райсуда Черкасской области.

Как отмечено в деле судьи, 4 мая 2023 года Светлана Федорец стала фигурантом уголовного производства по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса, то есть судью заподозрили в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, которое совершено должностным лицом повторно (наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

Так, в мае 2023 года в разговорах с судьей Звенигородского райсуда Дарьей Сакун (сейчас является председателем суда), а также с другими лицами, Светлана Федорец неоднократно оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Согласно аудиозаписям разговоров Светланы Федорец, полученных путем проведения негласных следственных действий, были зафиксированы следующие заявления судьи:

судья объясняла временную оккупацию Крыма Российской Федерацией, начатую в 2014 году, тем, что политическим интересам Китая и Турции выгоден контроль России в Черном море, через которое проходит Шелковый путь; российский флот потенциально усиливает китайский флот в случае войны с США за Тайвань

позиционирование вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как договоренности касательно рекламы оружия, поднятия ВВП, зарабатыванию денег, перераспределению территорий, логистических путей, сфер влияния;

отрицание вклада (усилий) украинской армии в освобождении Херсона;

негативная характеристика внутренних событий в Украине, в частности, предвидение возвращения мужчин с фронта «как бомбы замедленного действия»;

репрезентация войны (вооруженной агрессии РФ против Украины) как договоренности для демонстрации военной техники, её рекламы и реализации;

объяснение войны заинтересованностью США в усилении военно-промышленного комплекса, чтобы предотвратить дефолт;

объяснение войны «становлением» российской промышленности на военные рельсы и изменением логистики за счет параллельного импорта через Азию;

объяснение войны перераспределением мира «большими дядями»;

оправдание временной оккупации части территории Украины;

отрицание похищения и вывоза детей с временно оккупированных территорий Украины;

признание распространения власти Российской Федерации на временно оккупированные территории Украины;

оправдание вывоза украинских детей в Россию;

утверждение о нанесении украинской армией ударов по Луганску ради тестирования новых дальнобойных ракет;

отрицание потенциального (будущего) освобождения временно оккупированных территорий;

обвинение Украины в использовании городов Бучи и Ирпеня в качестве витрины для европейских лидеров и отсутствии работ по восстановлению городов;

признание Автономной Республики Крым частью России;

трактовка попаданий в гражданские дома как экономии дорогих высокоточных ракет с пренебрежением безопасностью мирного населения;

объяснение попадания в дом в городе Умань пребыванием там баз НАТО;

распространение тезиса о страхе населения перед приходом ВСУ;

положительная репрезентация представителей вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ как заботящихся о собственной репутации;

обвинение Украины в разрушении Крыма, положительная оценка изменений в Крыму в течение временной оккупации Российской Федерацией;

отрицание принудительной мобилизации в Крыму;

рассказ утвердительного характера о том, что украинские снайперы стреляли в людей, военнослужащие украинской армии использовали население в качестве «живого щита», не выпуская их из городов; выгоняли из собственных квартир, бросали гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке;

признание распространения российского законодательства на временно оккупированные территории Украины в Автономной Республике Крым;

обсуждение потенциального распространения после окончания войны насилия в семьях, вызванного психологическими травмами военнослужащих;

обсуждение случаев жестокости и преступлений военнослужащих после АТО;

акцентирование на большом количестве нелегального оружия и социально-экономическом аспекте как предпосылках проявления жестокости и насилия;

позиционирование города Севастополя как русского города;

обвинение Украины в обстрелах гражданских объектов на временно оккупированной территории;

обвинение Украины в обстрелах жилых домов города Мелитополя ракетным комплексом «Точка-У»; одобрение уровня жизни в Мелитополе во время временной оккупации;

отрицание мобилизации на временно оккупированных территориях, кроме Донецкой и Луганской областей;

оправдание и выражение согласия с временной оккупацией части территории Украины;

упор на отсутствие у жителей города Мелитополя оснований защищать Украину;

возложение ответственности за уничтожение Каховской ГЭС на Украину

Экспертиза высказываний судьи пришла к выводу, что судья Светлана Федорец оправдывала действия РФ и одновременно негативно относилась к Украине и ее Вооруженным силам.

Также, как отмечено в материалах дела, Светлана Федорец имеет тесные контакты с лицами на оккупированных территориях, считает пребывание на этих территориях безопасным для себя и знает способы попадания на них, в том числе нелегальные.

В частности, после начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, судья некоторое время находилась на оккупированной территории. По ее словам, зафиксированным в ходе негласных следственных (розыскных) действий, в это время она имела контакты с представителями оккупационных властей.

Светлана Федорец также дважды посещала временно оккупированную территорию города Мелитополя и Автономной Республики Крым (даже праздновала в Крыму Новый 2023 год), пересекая линию столкновения у Запорожья, о чем сообщила в разговорах с другими лицами.

В 2022 году, то есть в период действия военного положения, Светлана Федорец успела посетить и территорию Республики Польша.

Кроме того, в материалах уголовного производства есть фиксация разговора судьи от 8 июня 2023 года, во время которого Светлана Федорец сообщила, что в Запорожье она встречалась с влиятельным лицом относительно нелегального выезда на оккупированную территорию. В других разговорах судья отмечала, что знает, как за деньги организовать выезд из Украины.

По данным следствия, все члены семьи Светланы Федорец добровольно находятся на оккупированных территориях. В частности, двое ее несовершеннолетних детей вместе с матерью судьи проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, где имеют статус беженцев. Дети ходят в местную школу и находятся под постоянным наблюдением органов опеки. В Крыму также долго проживает и работает ветеринаром ее родной брат. Из разговоров судьи видно, что ее муж также проживает на временно оккупированной территории в городе Мелитополь, при этом Светлана Федорец поддерживает с ним постоянную связь.

Из разговоров Светланы Федорец также усматривается, что она имеет тесный личный контакт с высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины.

Интересно, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Светлана Федорец подала заявление об увольнении с занимаемой должности судьи в отставку для того, чтобы после получения соответствующих денежных начислений и оформления пожизненного денежного содержания судьи в отставке, вернуться на временно оккупированную территорию, в город Мелитополь, а затем выехать в Автономную Республику Крым.

С этой целью судья даже искала посредника, с помощью которого намеревалась повлиять на ускорение рассмотрения своего заявления об увольнении в отставку и принятии положительного решения, в связи с чем в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14, частью 3 статьи 369 (подготовка к уголовному правонарушению в виде неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Автор Вячеслав Хрипун

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