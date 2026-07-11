В Затоке ветерана АТО избили металлической палкой по голове — полиция возбудила дело

Правоохранители расследуют обстоятельства конфликта на базе отдыха, в результате которого мужчина получил травмы головы и был госпитализирован.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения мужчины, имеющего статус участника боевых действий. Инцидент произошел на прошлой неделе вечером на одной из баз отдыха в курортном поселке Затока Одесской области.

По предварительным данным правоохранителей, между потерпевшим и другим отдыхающим возник конфликт. Во время ссоры последний вступил в драку и ударил мужчину металлической палкой по голове.

В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести.

Характер полученных травм и степень их тяжести определят судебно-медицинские эксперты.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В то же время в полиции уточнили, что потерпевший в 2014 году находился в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2015 году получил статус участника боевых действий. По имеющейся на данный момент информации, в настоящее время он не является военнослужащим.

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