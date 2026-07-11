Военному с II группой инвалидности после боевого ранения ЦВЛК отказалась пересмотреть степень тяжести ранения: какое решение принял суд

Днепропетровский окружной административный суд обязал Центральную военно-медицинскую комиссию повторно рассмотреть заявление военнослужащего о пересмотре степени тяжести полученного ранения.

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Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего к Центральной военно-медицинской комиссии Вооруженных Сил Украины и признал противоправным ее решение об отказе рассмотреть вопрос об изменении степени тяжести боевого ранения.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Днепропетровский окружной административный суд с административным иском к Центральной военно-медицинской комиссии Вооруженных Сил Украины, в котором просил:

признать противоправным решение Центральной военно-медицинской комиссии Вооруженных Сил Украины, изложенное в письме от 27 февраля 2026 года № 548/6/ 4640, об отказе внести изменения в справку военно-врачебной комиссии Национального военно-медицинского клинического центра «Главного военного клинического госпиталя» № 1904-х от 13 ноября 2023 года в части определения степени полученного истцом ранения и изменения степени тяжести с лёгкой на тяжёлую;

обязать Центральную военно-медицинскую комиссию Вооружённых Сил Украины повторно рассмотреть заявление истца по существу и пересмотреть справку военно-медицинской комиссии Национального военно медицинского клинического центра «Главного военного клинического госпиталя» № 1904-х от 13 ноября 2023 года относительно определения степени тяжести ранения, квалифицировав травму как тяжелую.

Истец обосновывал свои требования тем, что 15 октября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области он получил минно-взрывное ранение в результате вражеского обстрела. Справкой об обстоятельствах травмы от 9 ноября 2023 года № 10889 ранение признано связанным с защитой Родины. В результате ранения истец получил множественные повреждения, в частности осколочные ранения лица, шеи, верхней конечности, обеих нижних конечностей, ожоги, поражения половых органов и шок II степени.

Медицинская помощь оказывалась поэтапно, в частности проводились оперативные вмешательства: первичная хирургическая обработка ран, ревизия и повторная хирургическая обработка огнестрельных ран средней и нижней зон лица, пластическое закрытие дефектов мягких тканей подбородка и левой подчелюстной области, пластическое устранение деформации мягких тканей верхнего и нижнего век правого глаза, пластическое закрытие дефектов тканей правой инфраорбитальной области и верхней губы, пластическое закрытие дефектов мягких тканей преддверия рта и нижней губы, фасциотомия, аутовенозное протезирование, монтаж и демонтаж ВАК-системы, вторичные швы, пластика рубцов и другие оперативные вмешательства. Первичной справкой военно-медицинской комиссии № 1904-х от 13 ноября 2023 года минно-взрывная травма отнесена к легкой степени. В дальнейшем состояние здоровья истца существенно ухудшилось, что подтверждается рядом повторных заключений военно-медицинских комиссий, больничным листом и установлением II группы инвалидности. Истец обращался с заявлениями в Центральную военно-медицинскую комиссию Вооруженных Сил Украины с требованием пересмотреть степень тяжести ранения. По результатам рассмотрения Центральная военно-медицинская комиссия решила вопрос лишь в отношении причинно-следственной связи ранения с защитой Родины, оставив без рассмотрения вопрос о степени тяжести.

Решение суда

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства и принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправным и отменил решение Центральной военно-медицинской комиссии Вооруженных Сил Украины, изложенное в письме от 27 февраля 2026 года № 548/6/4640, в части отказа в рассмотрении вопроса о пересмотре степени тяжести минно-взрывной травмы, полученной истцом 15 октября 2023 года, определенной в справке военно-медицинской комиссии № 1904-х от 13 ноября 2023 года. Суд признал противоправным бездействие Центральной военно-медицинской комиссии Вооруженных Сил Украины, заключающееся в неполном рассмотрении заявления истца от 20 декабря 2025 года о пересмотре степени тяжести ранения, и обязал Центральную военно-медицинскую комиссию Вооруженных Сил Украины повторно рассмотреть заявление истца от 20 декабря 2025 года в части пересмотра степени тяжести минно-взрывной травмы, полученной 15 октября 2023 года, с учетом выводов суда, изложенных в мотивировочной части настоящего решения, всесторонне изучив все имеющиеся медицинские документы и постановления военно-медицинских комиссий, и принять мотивированное решение по существу затронутого вопроса.

В удовлетворении остальных исковых требований отказано.

Суд отметил, что в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 главы 2 раздела I Положения о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом министра обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402, Центральная военно-медицинская комиссия имеет право истребовать документы, проверять правильность решений подчинённых военно-медицинских комиссий, пересматривать и изменять их. Суд установил, что Центральная военно-медицинская комиссия ограничилась решением вопроса о причинно-следственной связи ранения с защитой Родины, оставив без рассмотрения ключевой вопрос о пересмотре степени тяжести, несмотря на наличие в материалах дела значительного массива медицинских документов, содержащих разные заключения относительно степени тяжести одного и того же ранения.

Суд пришел к выводу, что такое решение принято с нарушением требований части второй статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины относительно обоснованности и полноты административного акта, поскольку принято без надлежащего анализа всех существенных обстоятельств и без предоставления мотивированного ответа на доводы истца.

В удовлетворении остальных требований отказано, поскольку суд не наделен полномочиями непосредственно определять степень тяжести ранения, а может лишь обязать субъекта властных полномочий повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки суда.

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