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ВИЧ, гепатиты и сифилис: украинских военнослужащих будут бесплатно обследовать прямо в воинских частях

20:01, 11 июля 2026
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В ВСУ стартует пилотная программа, предусматривающая бесплатную диагностику ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса, а также лечение и профилактику инфекционных заболеваний непосредственно в воинских подразделениях.
ВИЧ, гепатиты и сифилис: украинских военнослужащих будут бесплатно обследовать прямо в воинских частях
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Украинские военнослужащие получат возможность бесплатно проходить диагностику и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, а также других инфекционных заболеваний непосредственно в воинских подразделениях. О запуске инициативы сообщили в Минобороны.

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В рамках пилотного проекта, направленного на развитие системы профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний в Вооруженных Силах Украины, тестирование пройдут военнослужащие одного из корпусов ВСУ.

Подразделение получит от партнеров Министерства обороны:

  • экспресс-тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис;
  • наборы реагентов для лабораторной диагностики;
  • препараты для лечения гепатита C.

В Минобороны отметили, что развитие системы общественного здравоохранения в армии должно охватывать не только лечение ранений и боевых травм, но и профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. Это рассматривается как важный элемент поддержания боеспособности войск и качества жизни военнослужащих.

Также в рамках пилотного проекта планируется:

  • создание алгоритмов диагностики и лечения во время прохождения службы и медицинской эвакуации;
  • разработка антидискриминационной политики в отношении военнослужащих;
  • проведение многоуровневой информационно-просветительской кампании.

Полученный опыт планируется использовать для дальнейшего развития системы общественного здравоохранения во всех Силах обороны Украины.

Отдельным направлением проекта станет разработка антидискриминационной политики в отношении военнослужащих, живущих с ВИЧ или вирусными гепатитами B и C. Для этого сначала проведут исследование уровня стигмы и дискриминации в военной среде, результаты которого станут основой для дальнейших системных решений.

Кроме того, предусмотрено проведение многоуровневой информационно-просветительской кампании, направленной на профилактику новых случаев инфицирования, повышение осведомленности о путях передачи ВИЧ и вирусных гепатитов, а также снижение уровня стигмы в военной среде.

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ВСУ военные армия военнослужащие Минобороны военная служба медицина

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