ВІЛ, гепатити та сифіліс: українських військових безкоштовно перевірятимуть прямо у військових частинах

У ЗСУ стартує пілотна програма, яка передбачає безкоштовну діагностику ВІЛ, гепатитів B і C, сифілісу, лікування та профілактику інфекційних захворювань безпосередньо у військових підрозділах.

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Українські військовослужбовці отримають можливість безкоштовно проходити діагностику та лікування ВІЛ, вірусних гепатитів B і C, а також інших інфекційних захворювань безпосередньо у військових підрозділах. Про запуск ініціативи повідомили в Міноборони.

У межах пілотного проєкту, спрямованого на розвиток системи профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб у Збройних Силах України, тестування пройдуть військовослужбовці одного з корпусів ЗСУ.

Підрозділ отримає від партнерів Міністерства оборони:

швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс;

набори реагентів для лабораторної діагностики;

препарати для лікування гепатиту C.

У Міноборони зазначили, що розвиток системи громадського здоров’я у війську має охоплювати не лише лікування поранень і бойових травм, а й профілактику захворювань та їх ранню діагностику. Це розглядається як важливий елемент підтримки боєздатності війська та якості життя військовослужбовців.

Також у межах пілотного проєкту планується:

створення алгоритмів діагностики та лікування під час проходження служби та медичної евакуації;

розробка антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців;

проведення багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії.

Отриманий досвід планують використати для подальшого розвитку системи громадського здоров’я в усіх Силах оборони України.

Окремим напрямом проєкту стане розробка антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців, які живуть із ВІЛ або вірусними гепатитами B і C. Для цього спочатку проведуть дослідження рівня стигми та дискримінації у військовому середовищі, результати якого стануть основою для подальших системних рішень.

Крім того, передбачено проведення багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії, спрямованої на профілактику нових випадків інфікування, підвищення обізнаності про шляхи передачі ВІЛ та вірусних гепатитів, а також зниження рівня стигми у військовому середовищі.

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