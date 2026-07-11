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ВІЛ, гепатити та сифіліс: українських військових безкоштовно перевірятимуть прямо у військових частинах

20:01, 11 липня 2026
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У ЗСУ стартує пілотна програма, яка передбачає безкоштовну діагностику ВІЛ, гепатитів B і C, сифілісу, лікування та профілактику інфекційних захворювань безпосередньо у військових підрозділах.
ВІЛ, гепатити та сифіліс: українських військових безкоштовно перевірятимуть прямо у військових частинах
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Українські військовослужбовці отримають можливість безкоштовно проходити діагностику та лікування ВІЛ, вірусних гепатитів B і C, а також інших інфекційних захворювань безпосередньо у військових підрозділах. Про запуск ініціативи повідомили в Міноборони.

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У межах пілотного проєкту, спрямованого на розвиток системи профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб у Збройних Силах України, тестування пройдуть військовослужбовці одного з корпусів ЗСУ.

Підрозділ отримає від партнерів Міністерства оборони:

  • швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс;
  • набори реагентів для лабораторної діагностики;
  • препарати для лікування гепатиту C.

У Міноборони зазначили, що розвиток системи громадського здоров’я у війську має охоплювати не лише лікування поранень і бойових травм, а й профілактику захворювань та їх ранню діагностику. Це розглядається як важливий елемент підтримки боєздатності війська та якості життя військовослужбовців.

Також у межах пілотного проєкту планується:

  • створення алгоритмів діагностики та лікування під час проходження служби та медичної евакуації;
  • розробка антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців;
  • проведення багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії.

Отриманий досвід планують використати для подальшого розвитку системи громадського здоров’я в усіх Силах оборони України.

Окремим напрямом проєкту стане розробка антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців, які живуть із ВІЛ або вірусними гепатитами B і C. Для цього спочатку проведуть дослідження рівня стигми та дискримінації у військовому середовищі, результати якого стануть основою для подальших системних рішень.

Крім того, передбачено проведення багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії, спрямованої на профілактику нових випадків інфікування, підвищення обізнаності про шляхи передачі ВІЛ та вірусних гепатитів, а також зниження рівня стигми у військовому середовищі.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці міноборони військова служба медицина

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