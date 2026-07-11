Унікальний весільний пір'яний вінок із Прикарпаття внесли до культурної спадщини: чим він особливий

Давню традицію села Великий Ключів офіційно включили до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

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Міністерство культури України внесло мистецтво виготовлення весільного пір’яного вінка у селі Великий Ключів Івано-Франківської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Символ традиційного весільного обряду

Пір’яний вінок нареченої є одним із найурочистіших і найсимволічніших елементів традиційного весільного строю села Великий Ключів. Він має велику округлу форму, схожу на корону, що підкреслює особливий статус нареченої як центральної постаті весільного обряду.

Основу вінка становить густо укладене біле гусяче пір’я, сформоване у численні м’які квітки, які рівномірно вкривають усю його поверхню. Подібними квітами з пір’я також прикрашають капелюх нареченого.

Кожен колір має своє значення

Весільний вінок багато оздоблений різнокольоровими квітковими елементами та намистинами. У його центрі розміщена орнаментальна композиція із золотистих, червоних і зелених деталей, яка виконує не лише декоративну, а й оберегову функцію.

Кольори оздоблення мають символічне значення: білий уособлює чистоту, дівочу невинність і світло, червоний — життя, любов і продовження роду, зелений — молодість, родючість і зв’язок із природою, а золотий — сонце, достаток і благословення.

Пір’яний вінок поєднується з багатим намистом і традиційним вишитим строєм, формуючи цілісний весільний ансамбль. Він символізує перехід дівчини до нового соціального статусу, а його пишність і декоративне оздоблення підкреслюють урочистість весільного обряду та високий естетичний рівень місцевої традиції.

Традицію передають із покоління в покоління

Технологію виготовлення пір’яного вінка зберігають майстрині старшого покоління, які передають свої знання дочкам і онучкам безпосередньо під час підготовки до весіль.

Хоча у 1990-х роках ця традиція переважно існувала у форматі театралізованих відтворень, із початку 2000-х років вона знову повернулася до реальної весільної практики.

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