Начальник РТЦК на Вінниччині отримав підозру через підробку даних у системі «Оберіг»

З квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, якого підозрюють у незаконній зміні відомостей у державній інформаційній системі «Оберіг» для штучного завищення показників мобілізації.

Як повідомили в ДБР, забезпечення законності під час мобілізації є одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.

За даними слідства, з квітня 2026 року посадовець безпідставно змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. У системі «Оберіг» вони відображалися як мобілізовані та такі, що проходять військову службу, хоча законних підстав для внесення таких відомостей не було.

Наразі правоохоронці встановили майже 50 чоловіків, яких у такий спосіб фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють, чи були дії посадовця пов'язані з одержанням неправомірної вигоди, а також встановлюють можливу причетність до схеми посадових осіб військових частин, до яких вносили фіктивні дані про нібито мобілізованих громадян.

Начальнику РТЦК та СП повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинена повторно.

На час досудового розслідування його відсторонено від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у межах програми з викриття порушень під час ведення військового обліку та мобілізації «Зворотній бік ТЦК та ВЛК».