Начальник РТЦК в Винницкой области получил подозрение из-за подделки данных в системе «Оберег»

С апреля 2026 года чиновник менял статус находившихся в розыске военнообязанных.

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Могилев-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области, которого подозревают в незаконном изменении данных в государственной информационной системе «Оберіг» с целью искусственного завышения показателей мобилизации.

Как сообщили в ГБР, обеспечение законности во время мобилизации является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

По данным следствия, с апреля 2026 года должностное лицо безосновательно изменяло статус военнообязанных, находившихся в розыске. В системе «Оберіг» они отображались как мобилизованные и проходящие военную службу, хотя законных оснований для внесения таких сведений не было.

На данный момент правоохранители установили почти 50 мужчин, которых таким образом фиктивно зачислили в различные воинские части по всей Украине.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР проверяют, были ли действия должностного лица связаны с получением неправомерной выгоды, а также устанавливают возможную причастность к схеме должностных лиц воинских частей, в которые вносились фиктивные данные о якобы мобилизованных гражданах.

Начальнику РТЦК и СП сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное повторно.

На время досудебного расследования его отстранили от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащему районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении в рамках программы по выявлению нарушений при ведении воинского учета и мобилизации «Обратная сторона ТЦК и ВВК».

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