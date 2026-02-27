15 человек незаконно сняли с розыска – оператор РТЦК получил подозрение

Правоохранители установили несанкционированные изменения в реестре «Оберег».

Военнослужащему районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении в рамках программы по выявлению нарушений при ведении воинского учета и мобилизации «Обратная сторона ТЦК и ВЛК». Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По информации правоохранителей, оператор отделения учета мобилизационной работы безосновательно внес изменения в реестр «Оберег». В системе он отобразил сведения о якобы составлении административных протоколов в отношении 15 военнообязанных.

На основании этих записей указанные лица были сняты с розыска.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили военнослужащему о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе, в том числе совершенное повторно.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

