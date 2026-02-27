15 людей незаконно зняли з розшуку – оператор РТЦК отримав підозру

Правоохоронці встановили несанкціоновані зміни у реєстрі «Оберіг».

Військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у межах програми з викриття порушень під час ведення військового обліку та мобілізації «Зворотній бік ТЦК та ВЛК». Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, оператор відділення обліку мобілізаційної роботи безпідставно вніс зміни до реєстру «Оберіг». У системі він відобразив відомості про нібито складення адміністративних протоколів щодо 15 військовозобов’язаних.

На підставі цих записів зазначених осіб було знято з розшуку.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили військовослужбовцю про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі, у тому числі вчинена повторно.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

