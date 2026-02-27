  1. В Україні

15 людей незаконно зняли з розшуку – оператор РТЦК отримав підозру

20:32, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці встановили несанкціоновані зміни у реєстрі «Оберіг».
15 людей незаконно зняли з розшуку – оператор РТЦК отримав підозру
Фото: pgo_gov_ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у межах програми з викриття порушень під час ведення військового обліку та мобілізації «Зворотній бік ТЦК та ВЛК». Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією правоохоронців, оператор відділення обліку мобілізаційної роботи безпідставно вніс зміни до реєстру «Оберіг». У системі він відобразив відомості про нібито складення адміністративних протоколів щодо 15 військовозобов’язаних.

На підставі цих записів зазначених осіб було знято з розшуку.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили військовослужбовцю про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі, у тому числі вчинена повторно.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура розшук підозрюваний ТЦК мобілізація ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]