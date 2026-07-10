Дитина народилася за кордоном: що потрібно зробити, щоб свідоцтво було дійсним в Україні

Які правила діють для документів про народження дітей, оформлених за межами України.

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Українці, у яких діти народилися за кордоном, можуть оформити свідоцтво про народження двома способами — через дипломатичну установу України або у компетентних органах країни перебування. Від обраного варіанта залежить, який документ отримають батьки, чи буде інформація внесена до українського Державного реєстру актів цивільного стану та які додаткові формальності необхідно виконати для використання іноземного свідоцтва в Україні.

Де можна зареєструвати народження дитини за кордоном

Громадяни України можуть зареєструвати народження дитини двома способами:

у дипломатичному представництві або консульській установі України;

у компетентному органі держави, на території якої народилася дитина.

Кожен із цих варіантів має свої особливості щодо оформлення документів та їх подальшого використання в Україні.

Реєстрація народження через консульство України

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», дипломатичні представництва та консульські установи здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Після такої реєстрації батьки отримують свідоцтво про народження українського зразка.

Відомості про народження дитини та її походження, оформлені дипломатичними установами України, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це здійснює Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції протягом семи робочих днів після надходження першого примірника актового запису.

Державна реєстрація проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Цивільного та Сімейного кодексів України, Закону України «Про адміністративну процедуру» та інших нормативних актів.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів від 24 січня 2023 року №66 визначено порядок роботи дипломатичних установ під час воєнного стану. Міністерство закордонних справ визначило перелік закордонних дипломатичних установ, які мають прямий доступ до Державного реєстру актів цивільного стану та можуть проводити державну реєстрацію народження безпосередньо в системі, незалежно від місця проживання чи перебування громадянина України.

Які документи потрібні для реєстрації народження

Під час державної реєстрації одночасно визначаються походження дитини, її прізвище, власне ім'я та по батькові.

Подати заяву можуть:

батьки;

родичі;

інші особи.

Заяву необхідно подати не пізніше одного місяця з дня народження дитини.

Для реєстрації потрібно пред'явити:

паспорти або паспортні документи батьків (або одного з них);

паспорт заявника;

медичний документ про народження дитини;

документи, що підтверджують походження дитини відповідно до вимог законодавства.

Документи іноземної держави потрібно засвідчити

Якщо під час оформлення використовуються документи, видані компетентними органами іноземної держави, вони повинні бути належним чином засвідчені, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Як правило, для цього необхідно:

проставити апостиль;

або пройти процедуру консульської легалізації.

Водночас ці процедури не застосовуються, якщо між Україною та відповідною державою діє міжнародний договір про взаємне визнання документів без додаткового засвідчення.

Такі правила випливають із Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року (Гаазька конвенція).

Також документи, складені іноземною мовою, необхідно подати разом із перекладом українською мовою, який має бути засвідчений у встановленому порядку.

Коли консул не зареєструє народження дитини

У Міністерстві юстиції звернули увагу на важливе обмеження.

Консул не проводить державну реєстрацію народження, якщо законодавство країни перебування встановлює, що така реєстрація повинна здійснюватися виключно місцевими компетентними органами.

Інформацію про вимоги конкретної держави можна знайти на вебсторінці відповідної дипломатичної установи України.

Прийом громадян для отримання цієї послуги здійснюється за попереднім записом через портал «е-Консул».

Чи має юридичну силу в Україні іноземне свідоцтво про народження

Якщо дитину зареєстрували компетентні органи іноземної держави, вони видають свідоцтво про народження відповідно до законодавства цієї країни.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про міжнародне приватне право», документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні після їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Крім того, для використання такого документа на території України необхідно:

перекласти його українською мовою;

засвідчити переклад у встановленому порядку.

Чи вносяться відомості про іноземне свідоцтво до українського реєстру

У Міністерстві юстиції окремо наголосили, що чинне законодавство наразі не передбачає внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження дитини, якщо реєстрацію провели компетентні органи іншої держави та видали відповідне іноземне свідоцтво.

Також відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України саме МЗС забезпечує виконання консульських функцій та вчинення консульських дій за кордоном, зокрема у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

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