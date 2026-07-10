Знайшли нову роботу під час відпустки: чи можна звільнитися, не чекаючи її завершення

Коли можна звільнитися без повернення на роботу та чому «двотижневе відпрацювання» — поширений міф

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Перебування у щорічній відпустці не позбавляє працівника права звільнитися за власним бажанням. Українське трудове законодавство дозволяє подати заяву про звільнення навіть під час відпочинку, а поширена думка про обов'язкове «двотижневе відпрацювання» часто є помилковою. У такій ситуації важливо знати, коли можна припинити трудові відносини, чи потрібно повертатися на роботу, як відбувається остаточний розрахунок та в яких випадках роботодавець зобов'язаний звільнити працівника у строк, зазначений у заяві.

Чи можна звільнитися під час щорічної відпустки

Багато працівників опиняються в однаковій ситуації: під час щорічної відпустки отримують нову пропозицію роботи, змінюють життєві плани або вирішують не повертатися до попереднього роботодавця. У такому разі виникає закономірне запитання: чи потрібно чекати завершення відпустки, щоб звільнитися.

Відповідь однозначна — ні. Законодавство України не забороняє працівнику припинити трудові відносини під час перебування у щорічній відпустці.

Як подати заяву про звільнення під час відпустки

Для подання заяви не потрібно спеціально виходити з відпустки або особисто бути на робочому місці.

Працівник може подати заяву про звільнення:

особисто;

поштою;

через електронний документообіг, якщо він використовується роботодавцем;

іншим способом, який дозволяє підтвердити факт отримання заяви роботодавцем.

Чи потрібно відпрацьовувати два тижні

Одне з найпоширеніших непорозумінь стосується так званого «двотижневого відпрацювання».

Насправді стаття 38 Кодексу законів про працю України встановлює не обов'язок відпрацювати два тижні, а обов'язок письмово попередити роботодавця про звільнення за власним бажанням не пізніше ніж за два тижні.

Якщо цей двотижневий строк припадає на час щорічної відпустки, він також зараховується до строку попередження.

Наприклад, якщо працівник перебуває у відпустці з 1 по 21 липня та 5 липня подав заяву про звільнення за власним бажанням, двотижневий строк спливає 19 липня. У такому випадку роботодавець може звільнити працівника саме 19 липня, навіть якщо відпустка мала тривати до 21 липня. Повертатися на роботу лише для того, щоб «відпрацювати» кілька днів, не потрібно.

Коли можна звільнитися без очікування двох тижнів

Трудовий договір може бути припинений і раніше, якщо між працівником та роботодавцем досягнуто відповідної домовленості.

Крім того, стаття 38 КЗпП передбачає випадки, коли роботодавець зобов'язаний звільнити працівника у строк, зазначений ним у заяві. Зокрема, це можливо у разі:

переїзду на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступу до закладу освіти;

вагітності;

виходу на пенсію;

необхідності догляду за дитиною або хворим членом сім'ї;

інших поважних причин, визначених законодавством.

Чи може роботодавець відкликати працівника з відпустки через заяву про звільнення

Сам факт подання заяви про звільнення не дає роботодавцю права відкликати працівника зі щорічної відпустки.

Відкликання зі щорічної відпустки допускається лише у виняткових випадках, визначених законодавством, і, як правило, за згодою самого працівника.

Коли проводять остаточний розрахунок при звільненні

У день звільнення роботодавець зобов'язаний:

провести остаточний розрахунок із працівником;

виплатити всі належні суми;

належним чином оформити припинення трудових відносин відповідно до вимог законодавства.

Якщо на момент звільнення залишилися невикористані дні щорічної відпустки, за них виплачується грошова компенсація, якщо ці дні не були використані до припинення трудових відносин.

Чи можна використати всю відпустку перед звільненням

Закон України «Про відпустки» передбачає можливість надати працівникові невикористану щорічну відпустку з наступним звільненням, крім випадків звільнення за порушення трудової дисципліни.

У такій ситуації останній день відпустки вважається днем звільнення.

Що варто пам'ятати працівникам

Перебування у щорічній відпустці не обмежує право працівника на звільнення за власним бажанням. Виходити на роботу лише для подання заяви чи так званого «відпрацювання» не потрібно. Двотижневий строк попередження може повністю припадати на період відпустки, а за наявності законних підстав або домовленості з роботодавцем трудові відносини можуть бути припинені й раніше.

Отже, якщо під час щорічної відпустки працівник вирішив змінити місце роботи або припинити трудові відносини, чекати завершення відпустки не обов'язково. Головне — належним чином подати заяву про звільнення та дотриматися вимог трудового законодавства.

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