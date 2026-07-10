Нашли новую работу во время отпуска: можно ли уволиться, не дожидаясь его окончания

Когда можно уволиться без возвращения на работу и почему «двухнедельная отработка» — распространенный миф

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Пребывание в ежегодном отпуске не лишает работника права уволиться по собственному желанию. Украинское трудовое законодательство позволяет подать заявление об увольнении даже во время отдыха, а распространенное мнение об обязательной «двухнедельной отработке» часто является ошибочным. В такой ситуации важно знать, когда можно прекратить трудовые отношения, нужно ли возвращаться на работу, как происходит окончательный расчет и в каких случаях работодатель обязан уволить работника в срок, указанный в заявлении.

Можно ли уволиться во время ежегодного отпуска

Многие работники оказываются в одинаковой ситуации: во время ежегодного отпуска получают новое предложение работы, меняют жизненные планы или решают не возвращаться к прежнему работодателю. В таком случае возникает закономерный вопрос: нужно ли ждать окончания отпуска, чтобы уволиться.

Ответ однозначный — нет. Законодательство Украины не запрещает работнику прекратить трудовые отношения во время пребывания в ежегодном отпуске.

Как подать заявление об увольнении во время отпуска

Для подачи заявления не нужно специально выходить из отпуска или лично находиться на рабочем месте.

Работник может подать заявление об увольнении:

лично;

по почте;

через электронный документооборот, если он используется работодателем;

другим способом, который позволяет подтвердить факт получения заявления работодателем.

Нужно ли отрабатывать две недели

Одно из самых распространенных заблуждений касается так называемой «двухнедельной отработки».

На самом деле статья 38 Кодекса законов о труде Украины устанавливает не обязанность отработать две недели, а обязанность письменно предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию не позднее чем за две недели.

Если этот двухнедельный срок приходится на время ежегодного отпуска, он также засчитывается в срок предупреждения.

Например, если работник находится в отпуске с 1 по 21 июля и 5 июля подал заявление об увольнении по собственному желанию, двухнедельный срок истекает 19 июля. В таком случае работодатель может уволить работника именно 19 июля, даже если отпуск должен был продолжаться до 21 июля. Возвращаться на работу только для того, чтобы «отработать» несколько дней, не нужно.

Когда можно уволиться без ожидания двух недель

Трудовой договор может быть прекращен и раньше, если между работником и работодателем достигнута соответствующая договоренность.

Кроме того, статья 38 КЗоТ предусматривает случаи, когда работодатель обязан уволить работника в срок, указанный им в заявлении. В частности, это возможно в случае:

переезда на новое место жительства;

перевода мужа или жены на работу в другую местность;

поступления в учебное заведение;

беременности;

выхода на пенсию;

необходимости ухода за ребенком или больным членом семьи;

других уважительных причин, определенных законодательством.

Может ли работодатель отозвать работника из отпуска из-за заявления об увольнении

Сам факт подачи заявления об увольнении не дает работодателю права отозвать работника из ежегодного отпуска.

Отзыв из ежегодного отпуска допускается только в исключительных случаях, определенных законодательством, и, как правило, с согласия самого работника.

Когда проводят окончательный расчет при увольнении

В день увольнения работодатель обязан:

провести окончательный расчет с работником;

выплатить все причитающиеся суммы;

надлежащим образом оформить прекращение трудовых отношений в соответствии с требованиями законодательства.

Если на момент увольнения остались неиспользованные дни ежегодного отпуска, за них выплачивается денежная компенсация, если эти дни не были использованы до прекращения трудовых отношений.

Можно ли использовать весь отпуск перед увольнением

Закон Украины «Об отпусках» предусматривает возможность предоставить работнику неиспользованный ежегодный отпуск с последующим увольнением, кроме случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

В такой ситуации последний день отпуска считается днем увольнения.

Что стоит помнить работникам

Пребывание в ежегодном отпуске не ограничивает право работника на увольнение по собственному желанию. Выходить на работу только для подачи заявления или так называемой «отработки» не нужно. Двухнедельный срок предупреждения может полностью приходиться на период отпуска, а при наличии законных оснований или договоренности с работодателем трудовые отношения могут быть прекращены и раньше.

Итак, если во время ежегодного отпуска работник решил сменить место работы или прекратить трудовые отношения, ждать окончания отпуска не обязательно. Главное — надлежащим образом подать заявление об увольнении и соблюдать требования трудового законодательства.

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