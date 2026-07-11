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Пенсию могут приостановить в 2026 году: кого это касается и что делать

09:24, 11 июля 2026
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Пенсионный фонд может приостановить или полностью прекратить выплату пенсии по ряду оснований, в частности из-за непрохождения идентификации, проблем с банковским счетом или невыполнения требований законодательства.
Пенсию могут приостановить в 2026 году: кого это касается и что делать
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Пенсионные выплаты могут прекратиться не только из-за ошибок в документах или изменения жизненных обстоятельств. Нередко причиной становятся пропущенная обязательная процедура, неактивный банковский счет или другие основания, предусмотренные законодательством.

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В каких случаях могут приостановить выплату пенсии

Согласно статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», решение о прекращении или приостановлении пенсионных выплат могут принимать органы Пенсионного фонда или суд.

Наиболее распространенными основаниями являются:

  • неполучение пенсии через банк или почтовое отделение в течение шести месяцев подряд;
  • непрохождение обязательной физической идентификации, что особенно актуально для внутренне перемещенных лиц;
  • возврат средств банком либо проблемы с банковским счетом или картой;
  • выявление недостоверных или ошибочных сведений в документах, на основании которых была назначена пенсия;
  • личное заявление пенсионера о временном прекращении выплат;
  • смерть пенсионера или признание его лицом, пропавшим без вести.

Когда необходимо подтверждать право на пенсию

Для отдельных категорий пенсионеров право на получение пенсии необходимо периодически подтверждать.

Пенсия за выслугу лет. Если человек снова устраивается на должность, которая дает право на такую пенсию, выплаты прекращаются на весь период работы. После увольнения пенсия может быть восстановлена.

Пенсия по инвалидности. Если пенсионер не прошел повторное медицинское освидетельствование (оценивание) в установленный срок, выплаты прекращаются с первого числа следующего месяца. Кроме того, пенсия может быть пересмотрена или отменена в случае изменения группы инвалидности либо утраты соответствующего статуса.

Во время действия военного положения для отдельных категорий граждан законодательством предусмотрена возможность автоматического продления выплат, если повторный осмотр не был пройден по уважительным причинам. Однако в Пенсионном фонде рекомендуют заранее уточнять свой статус, не дожидаясь прекращения выплат.

Пенсия по случаю потери кормильца. Выплаты прекращаются после окончания обучения по дневной форме (но не позднее достижения 23-летнего возраста) либо после трудоустройства члена семьи, который осуществлял уход за детьми умершего кормильца.

Особенности для внутренне перемещенных лиц

Для ВПЛ наиболее распространенными причинами приостановления выплат остаются непрохождение физической идентификации и отсутствие движения средств на банковском счете более шести месяцев. Кроме того, проблемы могут возникнуть из-за неактуальных персональных данных в государственных реестрах. Проверить свой статус можно через сервис «Моя идентификация» на веб-портале Пенсионного фонда.

Что нужно знать пенсионерам, находящимся за границей

Если человек временно находится за пределами Украины, для сохранения пенсионных выплат необходимо не реже одного раза в шесть месяцев проходить идентификацию.

Это можно сделать:

  • дистанционно через веб-портал Пенсионного фонда с помощью «Дія.Підпис» или посредством видеоверификации;
  • по почте, получив в украинском консульском учреждении документ, подтверждающий, что пенсионер жив, и направив его в Пенсионный фонд Украины.

Если человек выезжает на постоянное место жительства за границу, пенсионные выплаты в Украине прекращаются. При этом перед выездом пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд и получить пенсию за шесть месяцев вперед.

Вместе с тем для некоторых государств, с которыми Украина заключила международные соглашения в сфере пенсионного обеспечения, действуют особые правила. В таких случаях выплату пенсии осуществляет государство проживания.

Уведомляет ли Пенсионный фонд о прекращении выплат

Если решение о прекращении выплаты пенсии принято из-за выявленных нарушений в документах либо по решению соответствующей комиссии, Пенсионный фонд обязан письменно уведомить пенсионера в течение пяти рабочих дней.

Однако при автоматическом приостановлении выплат, например из-за непрохождения идентификации или окончания срока действия банковской карты, предварительное уведомление не направляется. В большинстве случаев человек узнает о проблеме только тогда, когда деньги перестают поступать на счет.

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