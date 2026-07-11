Задерживают зарплату на несколько недель: как работники могут повлиять на работодателя

Любое уклонение от этих сроков уже считается нарушением трудовых гарантий, хотя компенсация за них начисляется не всегда.

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Задержка выплаты заработной платы является нарушением трудового законодательства Украины. Работник не должен просто ждать, пока работодатель решит свои финансовые трудности, поскольку сроки выплаты зарплаты определены законом.

Согласно Кодексу законов о труде Украины и закону Украины «Об оплате труда», работодатель обязан выплачивать заработную плату регулярно и не реже двух раз в месяц.

Первая часть зарплаты — аванс — выплачивается за первую половину месяца, а вторая часть — за оставшийся отработанный период. В частности, выплаты должны проводиться в установленные сроки: аванс — с 16 по 22 число текущего месяца, а окончательный расчет — с 1 по 7 число следующего месяца.

Невыплата аванса также является нарушением трудового законодательства, поскольку он является обязательной частью заработной платы, а не добровольной выплатой работодателя.

Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» предусматривает возможность получения компенсации за задержку заработной платы.

При этом компенсация зависит от продолжительности задержки. Если зарплату задержали менее чем на месяц, компенсация обычно не начисляется. Если же задержка составляет месяц и более, работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за потерянные средства.

Если компания не выплачивает заработную плату в установленные сроки, работник имеет право обратиться в контролирующие органы.

Жалобу можно подать в:

Государственную службу Украины по вопросам труда;

Государственную налоговую службу Украины;

правоохранительные органы — в случае серьезных нарушений.

После обращения соответствующие органы могут провести проверку работодателя.

Кроме того, работник имеет право обратиться в суд и потребовать выплаты всей задолженности по заработной плате, а также компенсации за задержку.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховной Раде рекомендовали не включать в повестку дня законопроект №15323, который предусматривал восстановление внеплановых проверок работодателей относительно соблюдения законодательства об оплате труда в условиях военного положения.

Такое решение принял Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во время очередного заседания. В то же время народные депутаты предложили использовать отдельные положения законопроекта при подготовке и предварительном рассмотрении других законодательных инициатив в этой сфере.