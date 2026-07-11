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Как сдать садовый участок в аренду в Украине и законно получать доход

07:08, 11 июля 2026
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Если участок расположен на территории садоводческого общества или кооператива, владельцу следует учесть правила, определенные уставом организации.
Как сдать садовый участок в аренду в Украине и законно получать доход
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Владельцы садовых участков в Украине имеют право официально передавать свою землю в аренду, однако для этого необходимо правильно оформить документы. Несоблюдение требований земельного законодательства может создать проблемы как для владельца, так и для арендатора.

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Согласно статье 22 Земельного кодекса Украины, передача в аренду земельного участка с целевым назначением «для индивидуального садоводства» является законной. При этом владельцы должны учитывать требования земельного и гражданского законодательства.

Такие участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Поэтому их передача другому лицу регулируется Законом Украины «Об аренде земли».

Устные договоренности между владельцем и арендатором не имеют юридической силы. Если позволить другому человеку пользоваться участком без заключения письменного договора, владелец может столкнуться с рисками.

В частности, могут возникнуть проблемы из-за возможного нецелевого использования земли или причинения вреда соседним землепользователям. Именно поэтому аренду садового участка необходимо оформлять письменным договором, в котором должны быть определены основные условия пользования землей.

Если земельный участок расположен на территории садоводческого общества или кооператива, владельцу необходимо учитывать правила, предусмотренные уставом организации.

Передача земли в аренду не означает автоматического прекращения обязанностей владельца перед обществом. Он может оставаться обязанным оплачивать членские и целевые взносы, а также коммунальные платежи. Чтобы избежать споров, в договоре аренды рекомендуется отдельно определить, кто и в каком порядке будет компенсировать эти расходы.

Отдельно отмечается, что минимальный срок аренды в 7 лет, предусмотренный статьей 19 Закона Украины «Об аренде земли», не распространяется на земельные участки для индивидуального садоводства.

То есть владелец и арендатор могут самостоятельно определить срок действия договора в соответствии с договоренностью сторон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военные реалии стали причиной возникновения большого количества споров по поводу аренды имущества, когда арендаторы из-за оккупации, боевых действий или минирования фактически не могли пользоваться землей или другим имуществом. В таких делах суды должны определить, является ли это обычным нарушением договора или объективным основанием для освобождения от арендной платы.

В деле №610/986/25 от 20 мая 2026 года КЦС ВС рассмотрел вопрос взыскания арендной платы за землю в период оккупации, применения части шестой статьи 762 Гражданского кодекса Украины, а также оснований для расторжения договора аренды земли.

Верховный Суд обозначил границу между обычным нарушением договора и ситуацией, когда арендатор объективно не мог пользоваться землей из-за боевых действий, оккупации или риска минирования территорий.

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