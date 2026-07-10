Раде рекомендуют ввести День старосты в Украине: когда его будут отмечать
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту поддержать проект Постановления о введении Дня старосты в Украине № 15320.
Документ предусматривает ежегодное празднование этого дня 7 июня.
Инициатива призвана подчеркнуть значение института старост для развития территориальных общин, а также отметить их вклад в представление интересов жителей старостинских округов и развитие местного самоуправления.
Среди основных целей проекта Постановления:
- повышение авторитета и популяризация деятельности старост, а также престижа службы в органах местного самоуправления;
- распространение успешного опыта и эффективных практик работы старост;
- активизация участия граждан в жизни общин и укрепление сотрудничества между жителями и местными властями;
- укрепление демократических принципов управления на местном уровне;
- дальнейшая поддержка реформы децентрализации в Украине.
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