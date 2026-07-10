Раде рекомендуют ввести День старосты в Украине: когда его будут отмечать

Комитет по организации государственной власти рекомендовал парламенту принять постановление о введении в Украине нового праздника — Дня старосты, который предлагают ежегодно отмечать 7 июня.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту поддержать проект Постановления о введении Дня старосты в Украине № 15320.

Документ предусматривает ежегодное празднование этого дня 7 июня.

Инициатива призвана подчеркнуть значение института старост для развития территориальных общин, а также отметить их вклад в представление интересов жителей старостинских округов и развитие местного самоуправления.

Среди основных целей проекта Постановления:

повышение авторитета и популяризация деятельности старост, а также престижа службы в органах местного самоуправления;

распространение успешного опыта и эффективных практик работы старост;

активизация участия граждан в жизни общин и укрепление сотрудничества между жителями и местными властями;

укрепление демократических принципов управления на местном уровне;

дальнейшая поддержка реформы децентрализации в Украине.

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