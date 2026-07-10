Женщинам, которые после родов потеряли здоровье и самостоятельно воспитывают детей, хотят предоставить особую поддержку

Комплексную помощь предлагают предоставлять женщинам, которые после родов потеряли здоровье и остались без надлежащей поддержки семьи.

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Тяжелые осложнения после беременности и родов могут кардинально изменить жизнь женщины. Если к проблемам со здоровьем добавляются потеря трудоспособности, необходимость самостоятельно воспитывать малолетнего ребенка и отсутствие поддержки второго из родителей, семья нередко оказывается в крайне тяжелом материальном положении.

В Украине предлагают создать отдельную государственную систему денежной, жилищной, медицинской и социальной поддержки для таких матерей, чтобы обеспечить им надлежащую защиту и одновременно гарантировать детям необходимые условия для жизни и развития.

Предлагают создать комплексную систему поддержки матерей после тяжелых заболеваний

В Кабмин обращаются с петицией №41/010306-26еп «О создании государственной системы денежной, жилищной и социальной защиты женщин с тяжелыми заболеваниями после беременности и родов, которые самостоятельно воспитывают малолетних детей, в частности после ухода из семьи второго из родителей».

В обращении отмечается, что ежегодно в Украине женщины после беременности и родов сталкиваются не только с новыми обязанностями материнства, но и с тяжелыми последствиями для здоровья. Для части из них рождение ребенка сопровождается серьезными заболеваниями, длительным лечением, потерей трудоспособности и резким ухудшением материального положения.

Наиболее драматичной ситуация становится тогда, когда после рождения ребенка второй из родителей оставляет семью. В таком случае вся ответственность за лечение, воспитание малолетнего ребенка, обеспечение жильем и средствами к существованию возлагается исключительно на мать.

Почему предлагают ввести новые государственные гарантии

В тексте обращения подчеркивается, что, несмотря на конституционную обязанность государства охранять материнство и детство, сегодня в Украине отсутствует комплексная государственная программа, которая обеспечивала бы надлежащую денежную, жилищную и социальную поддержку женщинам, которые после беременности и родов приобрели тяжелые заболевания и остались без надлежащей поддержки второго из родителей либо вообще не имеют родных.

По мнению инициатора, такой законодательный пробел необходимо устранить, поскольку женщины, которые одновременно борются с тяжелой болезнью и самостоятельно воспитывают малолетнего ребенка, нуждаются в комплексной помощи государства.

Отдельное внимание предлагают уделить семьям военнослужащих

Отдельно обращается внимание на семьи военнослужащих.

Отмечается, что жены и дети военнослужащих также несут бремя войны, живут в постоянном стрессе и переживаниях. Вместе с тем, по словам автора обращения, встречаются случаи, когда после рождения ребенка женщина вследствие беременности и родов приобретает тяжелые заболевания, а военнослужащий прекращает выполнять свои семейные и родительские обязанности.

При этом, несмотря на существование государственных социальных гарантий для военнослужащих, для их жен и детей, оказавшихся в таких тяжелых жизненных обстоятельствах, эффективного механизма комплексной государственной поддержки в настоящее время не существует.

В обращении указано, что именно этот законодательный пробел необходимо устранить.

Какую систему поддержки предлагают создать

Инициатива предусматривает создание действенной системы денежной, жилищной, медицинской и социальной поддержки женщин, которые после беременности и родов приобрели тяжелые заболевания, самостоятельно воспитывают малолетних детей и остались без надлежащей поддержки второго из родителей.

По мнению автора обращения, реализация такой инициативы станет не только поддержкой матерей, но и обеспечит дополнительную защиту прав и наилучших интересов детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе со стороны государства.

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