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Жінкам, які після пологів втратили здоров'я і самі виховують дітей, хочуть надати особливу підтримку

18:08, 10 липня 2026
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Комплексну допомогу пропонують надавати жінкам, які після пологів втратили здоров'я та опинилися без належної підтримки сім'ї.
Жінкам, які після пологів втратили здоров'я і самі виховують дітей, хочуть надати особливу підтримку
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Тяжкі ускладнення після вагітності та пологів можуть кардинально змінити життя жінки. Якщо до проблем зі здоров'ям додаються втрата працездатності, необхідність самостійно виховувати малолітню дитину та відсутність підтримки другого з батьків, сім'я нерідко опиняється у вкрай складному матеріальному становищі.

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В Україні пропонують створити окрему державну систему грошової, житлової, медичної та соціальної підтримки для таких матерів, щоб забезпечити їм належний захист і водночас гарантувати дітям необхідні умови для життя та розвитку.

Пропонують створити комплексну систему підтримки матерів після тяжких захворювань

До Кабміну звертаються із петицією №41/010306-26еп «Про створення державної системи грошового, житлового та соціального захисту жінок із тяжкими захворюваннями після вагітності та пологів, які самостійно виховують малолітніх дітей, зокрема після залишення сім'ї другим із батьків».

У зверненні зазначається, що щороку в Україні жінки після вагітності та пологів стикаються не лише з новими обов'язками материнства, а й із тяжкими наслідками для здоров'я. Для частини з них народження дитини супроводжується серйозними захворюваннями, тривалим лікуванням, втратою працездатності та різким погіршенням матеріального становища.

Найбільш драматичною ситуація стає тоді, коли після народження дитини другий із батьків залишає сім'ю. У такому разі вся відповідальність за лікування, виховання малолітньої дитини, забезпечення житлом і засобами для існування покладається виключно на матір.

Чому пропонують запровадити нові державні гарантії

У тексті звернення наголошується, що, попри конституційний обов'язок держави охороняти материнство і дитинство, сьогодні в Україні відсутня комплексна державна програма, яка б забезпечувала належну грошову, житлову та соціальну підтримку жінкам, які після вагітності та пологів набули тяжких захворювань і залишилися без належної підтримки другого з батьків або взагалі не мають рідних.

На думку ініціатора, така законодавча прогалина потребує усунення, адже жінки, які одночасно борються із тяжкою хворобою та самостійно виховують малолітню дитину, потребують комплексної допомоги держави.

Окрему увагу пропонують приділити сім'ям військовослужбовців

Окремо звертається увага на сім'ї військовослужбовців.

Зазначається, що дружини та діти військових також несуть тягар війни, живуть у постійному стресі та переживаннях. Водночас, за словами автора звернення, трапляються випадки, коли після народження дитини жінка через вагітність і пологи набуває тяжких захворювань, а військовослужбовець припиняє виконувати свої сімейні та батьківські обов'язки.

При цьому, попри існування державних соціальних гарантій для військовослужбовців, для їхніх дружин і дітей, які опинилися у таких складних життєвих обставинах, ефективного механізму комплексної державної підтримки наразі не існує.

У зверненні зазначено, що саме цю законодавчу прогалину необхідно усунути.

Яку систему підтримки пропонують створити

Ініціатива передбачає створення дієвої системи грошової, житлової, медичної та соціальної підтримки жінок, які після вагітності та пологів набули тяжких захворювань, самостійно виховують малолітніх дітей та залишилися без належної підтримки другого з батьків.

На думку автора звернення, реалізація такої ініціативи стане не лише підтримкою матерів, а й забезпечить додатковий захист прав та найкращих інтересів дітей, які потребують особливої уваги та піклування з боку держави.

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уряд Кабінет Міністрів України петиція

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