Міноборони запустило ліцензування восьми військових технологій: як отримати право на їх виробництво

Для участі виробникам потрібно подати повідомлення через портал Brave1 та укласти договір із оборонним відомством.

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Міністерство оборони допустило до ліцензування вісім технологій, розроблених військовими у межах оборонного відомства. Виробники можуть отримати право на використання цих розробок для виготовлення товарів оборонного призначення, щоб масштабувати їх виробництво та постачати Силам оборони.

У Міноборони зазначили, що таким чином розвивають технологічні рішення, які посилюють співпрацю держави з оборонною промисловістю.

Наразі для ліцензування доступні такі технології:

дрон-перехоплювач Octopus;

керований боєприпас;

детектор дронів «Вітряк»;

системи зв'язку, керування та донаведення для безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів.

Можливість використання технологій Міністерства оборони передбачена експериментальним проєктом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів № 1310.

Окремий розділ з описом доступних до ліцензування технологій уже запрацював на порталі Brave1. Там також організували автоматизований збір повідомлень про заінтересованість у використанні технологій. Подання такого повідомлення є обов'язковою умовою участі в експериментальному проєкті.

Зазначається, що цей функціонал створили з урахуванням вимог безпеки, тому він працює у закритій частині порталу. Усі повідомлення, подані через платформу, опрацьовує Міністерство оборони.

Для отримання права на використання технологій виробнику необхідно подати повідомлення про заінтересованість та документи, які підтверджують відповідність критеріям експериментального проєкту, після чого укласти договір із Міноборони.

Якщо виробник бажає ознайомитися з технічною документацією до укладення договору, він може отримати доступ до неї після підписання договору про нерозголошення інформації з розробником.

Після ознайомлення з документацією необхідно повторно подати повідомлення про заінтересованість. Це відкриває можливість укласти договір із Міністерством оборони та отримати право на використання відповідної технології.

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