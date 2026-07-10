До кого скаржитися на дії судді чи працівника суду: у ДСА роз’яснили порядок звернень

Для суддів, керівників апарату та працівників суду закон передбачає різні механізми дисциплінарного реагування.

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Державна судова адміністрація України нагадала, до яких органів слід звертатися, якщо виникають питання щодо дій судді, керівника апарату суду або інших працівників апарату. У відомстві зазначили, що для ефективної взаємодії із судовою системою важливо розуміти, який орган має повноваження перевіряти законність дій або рішень кожної із цих категорій посадових осіб.

Хто розглядає дисциплінарні скарги на суддів

У ДСА роз'яснили, що дисциплінарну відповідальність суддів забезпечує Вища рада правосуддя. Саме цей орган уповноважений надавати правову оцінку діям суддів та розглядати дисциплінарні скарги, які подаються у порядку та за формою, визначеними Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Хто відповідає за діяльність керівника апарату місцевого суду

Відповідно до законодавства, голова місцевого суду контролює ефективність роботи апарату, погоджує призначення керівника апарату та його заступника, а також вносить подання про застосування до них заохочень або дисциплінарних стягнень.

Водночас начальник територіального управління Державної судової адміністрації за погодженням із головою місцевого суду призначає керівника апарату місцевого суду та його заступника на посади, звільняє їх і застосовує дисциплінарні стягнення або заохочення на підставі подання голови суду.

Хто контролює керівників апаратів апеляційних судів

Стосовно керівників апаратів апеляційних судів закон також покладає на голів судів контроль за діяльністю апарату, погодження кадрових рішень та внесення подань щодо дисциплінарної відповідальності або заохочення.

Остаточне рішення про застосування дисциплінарних стягнень чи заохочень до керівників апаратів апеляційних судів і їхніх заступників ухвалює Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови відповідного суду.

Куди звертатися зі скаргами на працівників апарату суду

У ДСА також наголосили, що за організаційне забезпечення роботи суду відповідає його апарат, який очолює керівник апарату. Він несе персональну відповідальність за належну організацію роботи суду, суддів і судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи та інформує збори суддів про свою діяльність.

Крім того, керівник апарату суду призначає та звільняє працівників апарату, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного впливу.

У ДСА звернули увагу, що саме керівник апарату суду відповідно до Типового положення про апарат суду розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців та інших працівників апарату суду.

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