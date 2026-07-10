  1. В Україні

До кого скаржитися на дії судді чи працівника суду: у ДСА роз’яснили порядок звернень

19:15, 10 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для суддів, керівників апарату та працівників суду закон передбачає різні механізми дисциплінарного реагування.
До кого скаржитися на дії судді чи працівника суду: у ДСА роз’яснили порядок звернень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація України нагадала, до яких органів слід звертатися, якщо виникають питання щодо дій судді, керівника апарату суду або інших працівників апарату. У відомстві зазначили, що для ефективної взаємодії із судовою системою важливо розуміти, який орган має повноваження перевіряти законність дій або рішень кожної із цих категорій посадових осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто розглядає дисциплінарні скарги на суддів

У ДСА роз'яснили, що дисциплінарну відповідальність суддів забезпечує Вища рада правосуддя. Саме цей орган уповноважений надавати правову оцінку діям суддів та розглядати дисциплінарні скарги, які подаються у порядку та за формою, визначеними Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Хто відповідає за діяльність керівника апарату місцевого суду

Відповідно до законодавства, голова місцевого суду контролює ефективність роботи апарату, погоджує призначення керівника апарату та його заступника, а також вносить подання про застосування до них заохочень або дисциплінарних стягнень.

Водночас начальник територіального управління Державної судової адміністрації за погодженням із головою місцевого суду призначає керівника апарату місцевого суду та його заступника на посади, звільняє їх і застосовує дисциплінарні стягнення або заохочення на підставі подання голови суду.

Хто контролює керівників апаратів апеляційних судів

Стосовно керівників апаратів апеляційних судів закон також покладає на голів судів контроль за діяльністю апарату, погодження кадрових рішень та внесення подань щодо дисциплінарної відповідальності або заохочення.

Остаточне рішення про застосування дисциплінарних стягнень чи заохочень до керівників апаратів апеляційних судів і їхніх заступників ухвалює Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови відповідного суду.

Куди звертатися зі скаргами на працівників апарату суду

У ДСА також наголосили, що за організаційне забезпечення роботи суду відповідає його апарат, який очолює керівник апарату. Він несе персональну відповідальність за належну організацію роботи суду, суддів і судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи та інформує збори суддів про свою діяльність.

Крім того, керівник апарату суду призначає та звільняє працівників апарату, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного впливу.

У ДСА звернули увагу, що саме керівник апарату суду відповідно до Типового положення про апарат суду розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців та інших працівників апарату суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя ДСА

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовим з новими контрактами не зможуть змінити умови служби і відстрочки: до Ради внесли законопроєкт

Законопроєкт пропонує законодавчо врегулювати експериментальні проєкти щодо контрактної військової служби під час воєнного стану та гарантувати незмінність базових умов таких контрактів.

Хто платить за корупціонерів: фінансовий моніторинг застав за проєктом 15388

Як обов’язкова верифікація джерел застави та оприлюднення даних про заставодавців змінить стратегію захисту у справах НАБУ та САП.

Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Нові правила бронювання для бізнесу: що змінилося для будівельників, перевізників і туроператорів

Будівельні компанії, перевізники, туроператори та підприємства, залучені до відбудови й будівництва фортифікацій отримали нові вимоги до договорів, досвіду роботи, кадрового забезпечення та документів, що підтверджують відповідність.

Конфіскат під цифровим контролем: повернути виконавче провадження з архіву і не дати боржнику сховати активи тепер можна в один клік

Новий спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів переводить процедуру розпорядження конфіскованим митницею майном у цифровий формат.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]