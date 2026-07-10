К кому обращаться с жалобой на действия судьи или сотрудника суда: в ГСА разъяснили порядок подачи обращений

Для судей, руководителей аппарата и сотрудников суда законом предусмотрены различные механизмы дисциплинарного реагирования.

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Государственная судебная администрация Украины напомнила, в какие органы следует обращаться, если возникают вопросы относительно действий судьи, руководителя аппарата суда или других сотрудников аппарата. В ведомстве отметили, что для эффективного взаимодействия с судебной системой важно понимать, какой орган уполномочен проверять законность действий или решений каждой из этих категорий должностных лиц.

Кто рассматривает дисциплинарные жалобы на судей

В ГСА разъяснили, что дисциплинарную ответственность судей обеспечивает Высший совет правосудия. Именно этот орган уполномочен давать правовую оценку действиям судей и рассматривать дисциплинарные жалобы, которые подаются в порядке и в форме, определенных Законом Украины «О судебной системе и статусе судей».

Кто отвечает за деятельность руководителя аппарата местного суда

В соответствии с законодательством председатель местного суда контролирует эффективность работы аппарата, согласовывает назначение руководителя аппарата и его заместителя, а также вносит представления о применении к ним поощрений или дисциплинарных взысканий.

В то же время начальник территориального управления Государственной судебной администрации по согласованию с председателем местного суда назначает руководителя аппарата местного суда и его заместителя на должности, освобождает их от должности и применяет дисциплинарные взыскания или поощрения на основании представления председателя суда.

Кто контролирует руководителей аппаратов апелляционных судов

В отношении руководителей аппаратов апелляционных судов закон также возлагает на председателей судов контроль за деятельностью аппарата, согласование кадровых решений и внесение представлений о дисциплинарной ответственности или поощрении.

Окончательное решение о применении дисциплинарных взысканий или поощрений к руководителям аппаратов апелляционных судов и их заместителям принимает председатель Государственной судебной администрации Украины по представлению председателя соответствующего суда.

Куда обращаться с жалобами на сотрудников аппарата суда

В ГСА также подчеркнули, что за организационное обеспечение работы суда отвечает его аппарат, который возглавляет руководитель аппарата. Он несет персональную ответственность за надлежащую организацию работы суда, судей и судебного процесса, функционирование Единой судебной информационной (автоматизированной) системы и информирует собрание судей о своей деятельности.

Кроме того, руководитель аппарата суда назначает и увольняет сотрудников аппарата, применяет к ним меры поощрения или дисциплинарного воздействия.

В ГСА обратили внимание, что именно руководитель аппарата суда в соответствии с Типовым положением об аппарате суда рассматривает жалобы на действия или бездействие государственных служащих и других сотрудников аппарата суда.

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