На Волыни начнут новый этап поиска и эксгумации захоронений поляков

С 13 июля на Волыни стартует новый этап поисково-эксгумационных работ на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 13 июля по 7 августа на территории бывших сёл Островки и Воля Островецкая в Волынской области пройдет очередной этап эксгумационных исследований. Работы проводятся на местах захоронений жителей, погибших во время трагических событий августа 1943 года.

Как сообщили в Украинском институте национальной памяти, обнаруженные человеческие останки планируется эксгумировать, после чего провести их достойное перезахоронение.

К исследованиям привлечены специалисты учреждения «Волынские древности», сотрудники Института национальной памяти Республики Польша, а также эксперты Вроцлавского медицинского университета.

В Украинском институте национальной памяти отметили, что работы проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.

Это уже не первые поисковые мероприятия на данной территории. В конце апреля 2026 года археологи и эксперты уже проводили исследования в Островках и Воле Островецкой. Тогда на трех из девяти определенных участков были обнаружены человеческие останки и следы захоронений.

Согласно историческим данным, в ночь с 28 на 29 августа 1943 года (по другим сведениям — с 29 на 30 августа) на сёла было совершено вооруженное нападение. Населенные пункты были сожжены, а значительное число местных жителей погибло.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.