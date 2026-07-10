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Этический совет завершил собеседования с кандидатами в Высший совет правосудия

19:51, 10 июля 2026
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Этическая рада завершила собеседования с десятью кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений и в ближайшее время объявит результаты отбора.
Этический совет завершил собеседования с кандидатами в Высший совет правосудия
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Этический совет завершил проведение собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений в рамках четвертого конкурса.

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Собеседования состоялись 6, 8 и 10 июля. Их прошли десять кандидатов: Иван Назаров, Николай Кучерявенко, Ярослав Мельник, Ирина Давидович, Павел Гультай, Леся Музыка, Татьяна Цувина, Александр Житний, Раиса Минченко и Наталья Савинова.

В Этическом совете сообщили, что в ближайшее время будет объявлено решение относительно окончательного списка кандидатов, которые по результатам отбора соответствуют критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Этический совет начал серию собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Одним из первых процедуру оценки прошел Иван Назаров — ученый, профессор и заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО).

Анализ собеседования кандидата на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений Николая Кучерявенко в предыдущем материале: Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко.

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ВСП

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