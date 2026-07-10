Руслан Кравченко обсудил с Генпрокурором Монако расследование покушения на украинскую семью и убийства Анастасии Березовской
Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел рабочую онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. В переговорах также приняли участие первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский и представители правоохранительных органов обеих стран.
Как сообщил Кравченко, главной темой встречи стали два уголовных производства, которые расследуют украинские правоохранительные органы.
Первое касается покушения на украинскую семью в Монако. В Украине это преступление квалифицировано как оконченное покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по заказу способом, опасным для жизни многих людей.
Второе уголовное производство открыто по факту убийства гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревают в причастности к покушению.
По словам Генерального прокурора, он проинформировал коллег о ходе украинского расследования, установленных обстоятельствах убийства Анастасии Березовской, а также о задержании лиц, которых следствие считает исполнителями этого преступления.
Отдельно Руслан Кравченко подчеркнул необходимость скорейшего создания международной следственной группы, которая обеспечит оперативный обмен информацией, координацию следственных действий и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Княжества Монако.
«В таких делах именно скорость и совместные действия правоохранителей являются ключевыми для установления всех обстоятельств преступления», — отметил Генеральный прокурор.
Он также заверил, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами и рассчитывает на такую же открытую позицию со стороны партнеров в Княжестве Монако.
По итогам встречи стороны договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.