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Руслан Кравченко обсудил с Генпрокурором Монако расследование покушения на украинскую семью и убийства Анастасии Березовской

19:43, 10 июля 2026
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко обсудил с Генеральным прокурором Монако Стефаном Тибо расследование покушения на украинскую семью, убийство Анастасии Березовской и создание международной следственной группы.
Руслан Кравченко обсудил с Генпрокурором Монако расследование покушения на украинскую семью и убийства Анастасии Березовской
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел рабочую онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. В переговорах также приняли участие первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский и представители правоохранительных органов обеих стран.

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Как сообщил Кравченко, главной темой встречи стали два уголовных производства, которые расследуют украинские правоохранительные органы.

Первое касается покушения на украинскую семью в Монако. В Украине это преступление квалифицировано как оконченное покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по заказу способом, опасным для жизни многих людей.

Второе уголовное производство открыто по факту убийства гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревают в причастности к покушению.

По словам Генерального прокурора, он проинформировал коллег о ходе украинского расследования, установленных обстоятельствах убийства Анастасии Березовской, а также о задержании лиц, которых следствие считает исполнителями этого преступления.

Отдельно Руслан Кравченко подчеркнул необходимость скорейшего создания международной следственной группы, которая обеспечит оперативный обмен информацией, координацию следственных действий и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Княжества Монако.

«В таких делах именно скорость и совместные действия правоохранителей являются ключевыми для установления всех обстоятельств преступления», — отметил Генеральный прокурор.

Он также заверил, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами и рассчитывает на такую же открытую позицию со стороны партнеров в Княжестве Монако.

По итогам встречи стороны договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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