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В Киеве с 15 июля проезд в общественном транспорте подорожает до 30 грн

19:29, 10 июля 2026
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Проезд в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере обойдется в 30 гривен.
В Киеве с 15 июля проезд в общественном транспорте подорожает до 30 грн
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С 15 июля стоимость проезда в общественном транспорте будет составлять 30 грн. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Виталий Кличко.

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Новая стоимость будет действовать для одной поездки в метро, ​​трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере.

В то же время электронные билеты, приобретенные до 14 июля по старой цене 8 грн, будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки будут аннулированы, а их стоимость будет возвращена на баланс носителя электронного билета.

Кроме того, с 1 августа в столице будет введен новый билет на 90 минут стоимостью 60 грн. Он позволит неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение полутора часов.

При пополнении транспортной карты на большее количество поездок предусмотрены скидки:

10–19 поездок – 28,90 гривны за одну поездку;

20–29 поездок – 27,80 гривны;

30–39 поездок – 26,60 гривны;

40–49 поездок – 25,50 гривны;

50 поездок - 25 гривен.

Одновременно можно будет приобрести не более 50 поездок, а общее количество поездок на транспортной карте не должно превышать 100 поездок.

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Киев транспорт цены

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