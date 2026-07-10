Административная юстиция в Запорожье: традиции профессионального диалога и взгляд в будущее

В Запорожском окружном административном суде прошла международная конференция, на которой судьи, ученые и юристы обсудили современные вызовы и перспективы развития административной юстиции.

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В Запорожском окружном административном суде состоялась международная научно-практическая конференция «Административная юстиция в Украине: векторы развития, укрепления и перспективы», посвященная Дням административной юстиции. Об этом сообщили в суде.

Особую символичность конференции придает то, что она традиционно проводится именно ко Дням административной юстиции. Эти дни являются возможностью не только вспомнить историю становления административных судов Украины, но и осмыслить их современную роль в демократическом государстве. Ведь именно административные суды стоят на защите прав, свобод и законных интересов человека в его отношениях с субъектами властных полномочий, обеспечивая реализацию одного из основополагающих принципов правового государства — принципа верховенства права. Именно поэтому проведение научно-практической конференции в этот период стало для Запорожского окружного административного суда доброй традицией, объединяющей судей, ученых и юридическое сообщество вокруг обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития административной юстиции.

Участие в данном мероприятии приняли председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин, судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Семен Стеценко, проректор по научной работе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Дмитрий Лученко, директор Научной школы административного и немецкого права Университета имени Максута Нарикбаева (Республика Казахстан) Роман Мельник, декан юридического факультета Запорожского национального университета Татьяна Коломоец, исполняющий обязанности председателя Третьего апелляционного административного суда Андрей Суховаров, председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский, судьи и работники аппарата суда.

Открыл работу конференции председатель Запорожского окружного административного суда, член Высшего совета правосудия (2018–2022 гг.), кандидат юридических наук, доцент Олег Прудивус, который в своем выступлении объединил приветственное слово с содержательным докладом на тему «Современное состояние административной юстиции в Украине: достижения и вызовы».

Приветствуя участников конференции, председатель суда подчеркнул, что проведение научно-практической конференции ко Дням административной юстиции уже стало доброй традицией Запорожского окружного административного суда. Такие мероприятия являются важной площадкой для профессионального общения судей, ученых, представителей органов государственной власти и юридического сообщества, способствуют обмену опытом, выработке единых подходов к правоприменению и поиску ответов на современные вызовы, стоящие перед административным судопроизводством.

Переходя к основной части выступления, докладчик отметил, что административная юстиция в Украине прошла сложный путь становления — от Концепции судебно-правовой реформы в Украине 1992 года, которой впервые была определена необходимость формирования административной юстиции как отдельной формы судебной защиты граждан в спорах с органами государственной власти, принятия в 2005 году Кодекса административного судопроизводства Украины и создания системы специализированных административных судов до современной модели, в которой функционируют окружные и апелляционные административные суды, а единство судебной практики обеспечивает Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Особое внимание он уделил роли административных судов как эффективного механизма защиты прав и свобод человека в сфере публично-правовых отношений и гаранта принципа верховенства права. Олег Прудивус подчеркнул, что во время военного положения количество дел в суде не уменьшилось, а даже увеличилось, что свидетельствует об авторитете Запорожского окружного административного суда среди граждан.

Отдельно председатель суда остановился на современных вызовах, стоящих перед административной юстицией, главным из которых является осуществление правосудия в условиях военного положения. Докладчик очертил круг проблемных вопросов, обусловливающих значительное количество административных дел, среди которых — иски относительно порядка проведения мобилизации, иски военнослужащих по вопросам начисления выплат, иски судей относительно оплаты труда. Такие споры свидетельствуют о проблемных общественных отношениях с государством и должны решаться на государственном уровне.

В завершение своего выступления Олег Прудивус особо подчеркнул, что создание административной юстиции стало настоящим историческим достижением украинского государства. Ее внедрение кардинально изменило взаимоотношения между государством и человеком, ведь впервые граждане получили возможность эффективно защищать свои права в спорах с субъектами властных полномочий в специализированных судах. Именно административная юстиция стала важным инструментом обеспечения законности, справедливости и ответственности государства перед человеком.

Первым среди гостей конференции выступил председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, доктор юридических наук, профессор Игорь Дашутин. Он приветствовал судей и работников аппарата суда и подчеркнул, что, работая в столь тяжелых условиях сегодняшнего дня, Запорожский окружной административный суд поддерживает доверие граждан к государству.

В своем докладе на тему «Административная юстиция Украины: путь становления, современные вызовы и роль Кассационного административного суда в формировании будущего» он обозначил основные этапы становления административной юстиции Украины, обратил внимание на современные вызовы, возникающие перед административными судами в условиях реформирования государственного управления, а также подчеркнул определяющую роль Кассационного административного суда в обеспечении единства судебной практики и формировании современных правовых подходов.

Игорь Дашутин отметил, что новые правоотношения, трансформация системы публичного управления, необходимость обеспечения непрерывного доступа к правосудию и защиты прав человека даже в условиях военного положения порождают новые категории публично-правовых споров и ставят перед судами новые задачи. Эти вызовы требуют не только оперативного реагирования судебной системы, но и постоянного развития правовых подходов, совершенствования судебной практики, активного использования современных технологий и изучения лучшего международного опыта.

Докладчик подчеркнул, что главной ценностью демократического государства является человек, его права и свободы. Вместе с тем их реальное обеспечение возможно лишь при условии существования независимой и беспристрастной судебной власти, способной осуществлять эффективный контроль за деятельностью государства и его органов. Именно административные суды призваны проверять законность решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий, обеспечивая справедливый баланс между интересами государства и правами человека.

В завершение своего выступления председатель Кассационного административного суда обратился к молодому поколению судей и работников аппарата суда и отметил, что именно от их патриотизма и верности принципу верховенства права зависят наше единство и доверие к государству.

Судья Конституционного Суда Украины, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Виктор Городовенко посвятил свое выступление вопросам методологии толкования норм Конституции Украины и законодательства.

В своем докладе он обратил внимание на общность и различия методологии толкования Конституции Украины Конституционным Судом Украины и административными судами. Виктор Городовенко подчеркнул, что, несмотря на различный объем полномочий, обе судебные юрисдикции в своей деятельности руководствуются общей целью — обеспечением верховенства Конституции Украины, утверждением принципа верховенства права и эффективной защитой прав и свобод человека. Докладчик подчеркнул, что административные суды, применяя Конституцию Украины при рассмотрении конкретных дел, воплощают ее положения в практику правосудия, тогда как Конституционный Суд Украины осуществляет официальное толкование Основного Закона и формирует конституционные правовые позиции, являющиеся ориентиром для судов всех юрисдикций.

Особый интерес участников вызвал доклад судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженного деятеля науки и техники Украины Семена Стеценко на тему: «Третье десятилетие украинской административной юстиции: фундаментальные основы и "красные линии"».

Анализируя путь развития административной юстиции Украины, он акцентировал внимание на ее фундаментальных основах и принципах, своеобразных «красных линиях», которые должны оставаться неизменными независимо от дальнейших реформ судебной системы или трансформации государственного управления.

Чрезвычайно актуальным стал доклад проректора по научной работе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктора юридических наук, профессора Дмитрия Лученко, посвященный использованию технологий искусственного интеллекта в судебной деятельности.

Докладчик обозначил современные возможности цифровых технологий, перспективы их использования для оптимизации работы судов, а также обратил внимание на необходимость сохранения ведущей роли судьи при принятии судебных решений.

Руководитель Научного центра австрийского, немецкого и шведского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, директор Научной школы административного и немецкого права Университета имени Максута Нарикбаева (Республика Казахстан), доктор юридических наук, профессор Роман Мельник представил участникам конференции опыт Федеративной Республики Германия относительно алгоритма проверки законности обременяющих административных актов, поскольку зарубежный опыт может быть полезен для дальнейшего совершенствования национального административного законодательства и судебной практики.

В своем докладе декан юридического факультета Запорожского национального университета, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины Татьяна Коломоец сосредоточила внимание на проблемах определения границ реализации дискреционных полномочий органов публичной власти. Она подчеркнула, что даже при наличии дискреции решения субъектов властных полномочий должны основываться исключительно на законе, соответствовать принципам законности, пропорциональности, обоснованности и правовой определенности. Только при таких условиях обеспечивается надлежащий баланс между публичными интересами и правами человека.

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности председателя Третьего апелляционного административного суда Андрей Суховаров, который поблагодарил судей и работников аппарата суда за их работу. Он подчеркнул, что наша работа — это вынесение справедливых и законных решений.

Участников научно-практической конференции приветствовал председатель Днепропетровского окружного административного суда, доктор юридических наук Владимир Горбалинский. Руководитель Днепропетровского окружного административного суда подчеркнул, что в административной юстиции работают активные, неравнодушные и принципиальные люди, особо остановившись на роли работников аппарата судов в обеспечении стабильной работы при осуществлении судопроизводства.

Подводя итоги работы конференции, председатель Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус пожелал участникам плодотворной работы, интересных дискуссий и конструктивного обсуждения, выразив уверенность, что наработки конференции будут способствовать дальнейшему развитию административной юстиции Украины и укреплению доверия общества к судебной власти.

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