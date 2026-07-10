Верховный Суд: информация СБУ о гражданстве РФ является достаточным основанием для увольнения госслужащего

Верховный Суд отменил решения двух инстанций и подтвердил законность увольнения государственного служащего на основании информации, полученной от СБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда определился с вопросом: может ли государственный орган уволить государственного служащего на основании информации, полученной от Службы безопасности Украины об установленном факте наличия у него гражданства РФ.

По делу №480/7731/22 Верховный Суд пришел к выводу, что полученная от СБУ информация об установленном факте наличия у государственного служащего гражданства РФ является достаточным правовым основанием для его увольнения в соответствии со статьей 84 Закона Украины «О государственной службе». Суд отметил, что закон не предусматривает проведения служебного расследования либо иных дополнительных процедур перед увольнением в таком случае.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что именно на субъекта назначения возложена обязанность установить факт наличия у государственного служащего иностранного гражданства. Однако в данном деле эта обязанность была выполнена путем получения официальной информации от СБУ, которая в соответствии с законом является специально уполномоченным органом в сфере обеспечения государственной безопасности и наделена необходимыми полномочиями для выявления таких фактов.

Обстоятельства дела

Истец с 2017 года занимал должность начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

В ноябре 2022 года Госпродпотребслужба получила письмо СБУ, в котором сообщалось об установленном факте получения должностным лицом в 2014 году паспорта гражданина Российской Федерации. К письму были приложены распечатки из информационных ресурсов РФ, в частности сведения из базы «Российский паспорт», информация с сайтов миграционной и налоговой служб РФ, а также копия заявления о выдаче российского паспорта.

На основании этой информации Госпродпотребслужба издала приказ об увольнении должностного лица по пункту 2 части первой статьи 84 Закона Украины «О государственной службе» — в связи с установлением факта наличия гражданства иностранного государства.

Бывший руководитель управления обжаловал увольнение. Он утверждал, что никогда не приобретал гражданство РФ и не получал российский паспорт, а документы, приложенные к письму СБУ, не могут считаться надлежащими доказательствами. В частности, истец заявлял, что подпись в заявлении о выдаче российского паспорта ему не принадлежит.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Сумской окружной административный суд, а затем и Второй апелляционный административный суд стали на сторону истца.

Суды пришли к выводу, что письмо СБУ содержало информацию о вероятном наличии у должностного лица гражданства РФ, однако такая информация нуждалась в проверке со стороны Госпродпотребслужбы. По мнению судов, ответчик не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт наличия у истца гражданства другого государства, а также не принял никаких мер для проверки сведений, полученных от СБУ.

Исходя из этого суды отменили приказ об увольнении, восстановили истца в должности и взыскали в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. Апелляционный суд также частично удовлетворил заявление о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь, присудив 10 тыс. грн.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд с такими выводами не согласился.

Верховный Суд отметил, что статья 84 Закона Украины «О государственной службе» устанавливает императивную обязанность субъекта назначения уволить государственного служащего после установления факта наличия у него гражданства другого государства. Такое увольнение должно быть осуществлено в течение трех дней со дня установления соответствующего факта.

Суд подчеркнул, что закон не предусматривает проведения служебного расследования либо иных дополнительных процедур перед принятием решения об увольнении.

Ключевым вопросом кассационного пересмотра было то, является ли информация, полученная Госпродпотребслужбой от СБУ, достаточной для установления факта наличия у государственного служащего гражданства другого государства.

Верховный Суд пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела полученная от СБУ информация об установленном факте наличия у истца гражданства Российской Федерации являлась достаточным правовым основанием для принятия решения о его увольнении.

Суд напомнил, что в соответствии с Законом Украины «О Службе безопасности Украины» именно СБУ является специальным государственным органом, уполномоченным выявлять факты приобретения гражданами Украины гражданства других государств в рамках осуществления контрразведывательной деятельности и выполнения иных функций по обеспечению государственной безопасности.

Кассационный административный суд также обратил внимание на собственную сложившуюся практику по делам №0940/1503/18, №640/4337/19, №260/1146/18 и №640/19582/21, в которых уже был сформулирован аналогичный подход.

По мнению Верховного Суда, суды первой и апелляционной инстанций ошибочно пришли к выводу о недостаточности информации, полученной от СБУ, для установления факта наличия у истца гражданства РФ. При установленных обстоятельствах подход Госпродпотребслужбы был предсказуемым и соответствовал требованиям закона, поскольку решение об увольнении было принято на основании официальной информации, полученной от компетентного государственного органа.

Что решил Верховный Суд относительно расходов на правовую помощь

Отдельно Верховный Суд пересмотрел постановление апелляционного суда, которым в пользу истца было взыскано 10 тыс. грн расходов на профессиональную правовую помощь.

Суд отметил, что дополнительное судебное решение о распределении судебных расходов является производным от решения по делу по существу. Поскольку по результатам кассационного пересмотра в удовлетворении иска окончательно отказано, правовые основания для компенсации истцу расходов на профессиональную правовую помощь отсутствуют.

Исходя из этого Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в этой части и отказал в удовлетворении заявления о взыскании расходов на профессиональную правовую помощь.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Госпродпотребслужбы, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, отказал в удовлетворении иска об отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка, а также отказал в компенсации расходов на профессиональную правовую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.