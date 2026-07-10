  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: информация СБУ о гражданстве РФ является достаточным основанием для увольнения госслужащего

19:19, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд отменил решения двух инстанций и подтвердил законность увольнения государственного служащего на основании информации, полученной от СБУ.
Верховный Суд: информация СБУ о гражданстве РФ является достаточным основанием для увольнения госслужащего
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда определился с вопросом: может ли государственный орган уволить государственного служащего на основании информации, полученной от Службы безопасности Украины об установленном факте наличия у него гражданства РФ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По делу №480/7731/22 Верховный Суд пришел к выводу, что полученная от СБУ информация об установленном факте наличия у государственного служащего гражданства РФ является достаточным правовым основанием для его увольнения в соответствии со статьей 84 Закона Украины «О государственной службе». Суд отметил, что закон не предусматривает проведения служебного расследования либо иных дополнительных процедур перед увольнением в таком случае.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что именно на субъекта назначения возложена обязанность установить факт наличия у государственного служащего иностранного гражданства. Однако в данном деле эта обязанность была выполнена путем получения официальной информации от СБУ, которая в соответствии с законом является специально уполномоченным органом в сфере обеспечения государственной безопасности и наделена необходимыми полномочиями для выявления таких фактов.

Обстоятельства дела

Истец с 2017 года занимал должность начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

В ноябре 2022 года Госпродпотребслужба получила письмо СБУ, в котором сообщалось об установленном факте получения должностным лицом в 2014 году паспорта гражданина Российской Федерации. К письму были приложены распечатки из информационных ресурсов РФ, в частности сведения из базы «Российский паспорт», информация с сайтов миграционной и налоговой служб РФ, а также копия заявления о выдаче российского паспорта.

На основании этой информации Госпродпотребслужба издала приказ об увольнении должностного лица по пункту 2 части первой статьи 84 Закона Украины «О государственной службе» — в связи с установлением факта наличия гражданства иностранного государства.

Бывший руководитель управления обжаловал увольнение. Он утверждал, что никогда не приобретал гражданство РФ и не получал российский паспорт, а документы, приложенные к письму СБУ, не могут считаться надлежащими доказательствами. В частности, истец заявлял, что подпись в заявлении о выдаче российского паспорта ему не принадлежит.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Сумской окружной административный суд, а затем и Второй апелляционный административный суд стали на сторону истца.

Суды пришли к выводу, что письмо СБУ содержало информацию о вероятном наличии у должностного лица гражданства РФ, однако такая информация нуждалась в проверке со стороны Госпродпотребслужбы. По мнению судов, ответчик не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт наличия у истца гражданства другого государства, а также не принял никаких мер для проверки сведений, полученных от СБУ.

Исходя из этого суды отменили приказ об увольнении, восстановили истца в должности и взыскали в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. Апелляционный суд также частично удовлетворил заявление о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь, присудив 10 тыс. грн.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд с такими выводами не согласился.

Верховный Суд отметил, что статья 84 Закона Украины «О государственной службе» устанавливает императивную обязанность субъекта назначения уволить государственного служащего после установления факта наличия у него гражданства другого государства. Такое увольнение должно быть осуществлено в течение трех дней со дня установления соответствующего факта.

Суд подчеркнул, что закон не предусматривает проведения служебного расследования либо иных дополнительных процедур перед принятием решения об увольнении.

Ключевым вопросом кассационного пересмотра было то, является ли информация, полученная Госпродпотребслужбой от СБУ, достаточной для установления факта наличия у государственного служащего гражданства другого государства.

Верховный Суд пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела полученная от СБУ информация об установленном факте наличия у истца гражданства Российской Федерации являлась достаточным правовым основанием для принятия решения о его увольнении.

Суд напомнил, что в соответствии с Законом Украины «О Службе безопасности Украины» именно СБУ является специальным государственным органом, уполномоченным выявлять факты приобретения гражданами Украины гражданства других государств в рамках осуществления контрразведывательной деятельности и выполнения иных функций по обеспечению государственной безопасности.

Кассационный административный суд также обратил внимание на собственную сложившуюся практику по делам №0940/1503/18, №640/4337/19, №260/1146/18 и №640/19582/21, в которых уже был сформулирован аналогичный подход.

По мнению Верховного Суда, суды первой и апелляционной инстанций ошибочно пришли к выводу о недостаточности информации, полученной от СБУ, для установления факта наличия у истца гражданства РФ. При установленных обстоятельствах подход Госпродпотребслужбы был предсказуемым и соответствовал требованиям закона, поскольку решение об увольнении было принято на основании официальной информации, полученной от компетентного государственного органа.

Что решил Верховный Суд относительно расходов на правовую помощь

Отдельно Верховный Суд пересмотрел постановление апелляционного суда, которым в пользу истца было взыскано 10 тыс. грн расходов на профессиональную правовую помощь.

Суд отметил, что дополнительное судебное решение о распределении судебных расходов является производным от решения по делу по существу. Поскольку по результатам кассационного пересмотра в удовлетворении иска окончательно отказано, правовые основания для компенсации истцу расходов на профессиональную правовую помощь отсутствуют.

Исходя из этого Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в этой части и отказал в удовлетворении заявления о взыскании расходов на профессиональную правовую помощь.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Госпродпотребслужбы, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, отказал в удовлетворении иска об отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка, а также отказал в компенсации расходов на профессиональную правовую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КАС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военным с новыми контрактами не смогут изменить условия службы и отсрочки: в Раду внесли законопроект

Законопроект предлагает законодательно урегулировать экспериментальные проекты по прохождению военной службы по контракту в период военного положения и гарантировать неизменность базовых условий таких контрактов.

Кто платит за коррупционеров: финансовый мониторинг залогов по проекту 15388

Как обязательная верификация источников залога и обнародование данных о залогодателях изменит стратегию защиты по делам НАБУ и САП.

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]