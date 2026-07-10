  1. В Украине

Капеллан со сломанной челюстью, офицер — со сломанным ребром: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из полка «Скала»

16:01, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГБР заявили о первом подозрении и продолжают проверять сообщения о возможном насилии в 425 полку «Скала».
Капеллан со сломанной челюстью, офицер — со сломанным ребром: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из полка «Скала»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований проводит расследование возможных фактов насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425 отдельном штурмовом полку «Скала».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что следователи оперативно проверят все обнародованные сведения, дадут правовую оценку действиям каждого командира и обеспечат всестороннее и полное расследование.

Отдельные уголовные производства по фактам избиения военнослужащих были открыты еще до появления резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых данных следователи анализируют как новые, так и уже имеющиеся материалы, проверяя все возможные случаи противоправного обращения в подразделении.

В настоящее время следствие уже получило первые процессуальные результаты по одному из таких производств.

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент инкриминируемых событий проходил службу в полку «Скала». По версии следствия, он причастен к избиению двух военнослужащих в Харьковской области.

Первый эпизод произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации полка прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи. Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался урегулировать ситуацию и предложил решить вопрос на уровне командования.

По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо. Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, в частности сотрясение головного мозга и перелом челюсти, и был госпитализирован.

Второй случай, по информации ГБР, произошел в июне 2025 года в городе Барвенково. Следствие считает, что младший сержант напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию. По версии правоохранителей, он сбил офицера с ног, после чего нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, в результате чего потерпевший получил перелом ребра.

Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее телесные повреждения средней тяжести) и ч. 4 ст. 405 УК Украины (насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ГБР военнослужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

13 лет совместной жизни не гарантируют право на наследство: Верховный Суд разъяснил права сожителей

После смерти женщины её сожитель претендовал на квартиру, однако суд напомнил об установленной законом очередности наследования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]