Капеллан со сломанной челюстью, офицер — со сломанным ребром: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из полка «Скала»

В ГБР заявили о первом подозрении и продолжают проверять сообщения о возможном насилии в 425 полку «Скала».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований проводит расследование возможных фактов насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425 отдельном штурмовом полку «Скала».

Директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что следователи оперативно проверят все обнародованные сведения, дадут правовую оценку действиям каждого командира и обеспечат всестороннее и полное расследование.

Отдельные уголовные производства по фактам избиения военнослужащих были открыты еще до появления резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых данных следователи анализируют как новые, так и уже имеющиеся материалы, проверяя все возможные случаи противоправного обращения в подразделении.

В настоящее время следствие уже получило первые процессуальные результаты по одному из таких производств.

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент инкриминируемых событий проходил службу в полку «Скала». По версии следствия, он причастен к избиению двух военнослужащих в Харьковской области.

Первый эпизод произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации полка прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи. Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался урегулировать ситуацию и предложил решить вопрос на уровне командования.

По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо. Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, в частности сотрясение головного мозга и перелом челюсти, и был госпитализирован.

Второй случай, по информации ГБР, произошел в июне 2025 года в городе Барвенково. Следствие считает, что младший сержант напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию. По версии правоохранителей, он сбил офицера с ног, после чего нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, в результате чего потерпевший получил перелом ребра.

Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее телесные повреждения средней тяжести) и ч. 4 ст. 405 УК Украины (насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.