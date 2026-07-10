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Во Львове задержали еще четырех участников нападения на ТЦК и полицейских, среди них — двое военнослужащих

15:46, 10 июля 2026
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Во Львове правоохранители задержали еще четырех участников нападения на ТЦК и полицейских, один из которых совершил СЗЧ.
Во Львове задержали еще четырех участников нападения на ТЦК и полицейских, среди них — двое военнослужащих
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Служба безопасности и Национальная полиция установили и задержали еще четырех участников нападения на военнослужащих и правоохранителей, которое произошло 8 июля во Львове во время проведения мероприятий по оповещению.

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Как стало известно, задержаны 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое 28-летних военнослужащих, один из которых самовольно оставил воинскую часть.

По данным следствия, именно эти фигуранты были наиболее активными участниками беспорядков. Они заблокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, прыгали на транспортном средстве и повредили его.

В настоящее время задержанным готовят сообщения о подозрении. Их действия предварительно квалифицируют по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период), а одного из задержанных военнослужащих также — по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

В СБУ напомнили, что ранее по этому делу уже был задержан один из участников инцидента, который во время беспорядков напал на полицейского и причинил ему телесные повреждения.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к нападению.

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СБУ полиция Львов нападение задержание ТЦК

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