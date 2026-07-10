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Не каждая саранча опасна — когда нашествие действительно может уничтожить урожай

21:12, 10 июля 2026
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Основным ареалом распространения саранчи в Украине являются южные и юго-восточные области.
Не каждая саранча опасна — когда нашествие действительно может уничтожить урожай
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В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о саранче, однако появление отдельных насекомых не является чрезвычайной ситуацией. Специалисты подчеркивают, что саранчовые являются естественной частью экосистемы Украины, а серьезная угроза для сельскохозяйственных угодий возникает только при определенных условиях.

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Как объясняют в Госпродпотребслужбе, в Украине распространены как одиночные (нестадные), так и стадные виды саранчовых. Большинство из них обитает локально и не наносит существенного вреда посевам, поскольку их численность в природе сдерживается естественными факторами и хищниками.

Угроза возникает во время продолжительной жары, засухи и при наличии большого количества заброшенных земель. В таких условиях популяция насекомых резко увеличивается, они переходят в стадную форму, меняют окраску и поведение, объединяются в большие стаи и могут мигрировать на значительные расстояния. Именно тогда саранчовые способны полностью уничтожать сельскохозяйственные культуры.

Основным ареалом распространения саранчовых в Украине остаются южные и юго-восточные области. Наибольший риск возникновения очагов повышенной численности наблюдается в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, а также в отдельных районах Николаевской области.

В то же время это не означает массового распространения вредителей по всей территории страны. Очаги обычно имеют локальный характер, а ситуация находится под постоянным контролем специалистов Госпродпотребслужбы.

Во время массового размножения саранчовые питаются зеленой массой растений и могут повреждать зерновые культуры, кукурузу, подсолнечник, овощные культуры, бахчевые, бобовые и кормовые травы. Наибольший ущерб они наносят именно в период массового развития, когда крупные скопления насекомых способны быстро уничтожать растительность на значительных площадях.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что эффективная защита растений начинается с раннего выявления очагов. Для этого специалисты регулярно проводят фитосанитарный мониторинг, оценивают риски и прогнозируют развитие популяций. Если численность саранчовых превышает экономический порог вредоносности, оперативно принимаются меры по локализации и ликвидации очагов.

Для сдерживания численности вредителей рекомендуется регулярно обследовать сельскохозяйственные угодья, залежи, пастбища и заброшенные территории, своевременно проводить механическую обработку земель, применять разрешенные в Украине инсектициды в соответствии с Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, обязательно информировать пчеловодов перед проведением обработок и контролировать эффективность выполненных мероприятий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», чтобы защитить урожай, экологи советуют действовать на стадии личинок, когда саранча еще не летает. В этот период наиболее эффективными являются мониторинг и биологическая борьба, в частности препараты на основе энтомопатогенных грибов, таких как Metarhizium acridum. Химические средства следует использовать с осторожностью — они вредят не только саранче, но и полезным насекомым и птицам, которые естественным образом регулируют ее численность.

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Госпотребслужба Минагрополитики

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