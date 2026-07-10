Правительство упростило для бизнеса процедуру получения компенсаций по страхованию военных рисков

Кабмин изменил правила компенсации убытков и страховых премий для предприятий, страхующих имущество от военных рисков.

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Кабинет Министров утвердил изменения в государственной программе страхования военных рисков для бизнеса, упростив процедуры подтверждения убытков за разрушенное имущество и увеличив срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 июля 2026 года.

Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, изменения сделают программу более гибкой и позволят предприятиям быстрее привлекать средства для восстановления производства и сохранения рабочих мест.

Что изменилось для предприятий в прифронтовых регионах

Правительство отменило требование подавать отдельное заявление на каждую поврежденную или уничтоженную единицу имущества. Отныне предприятия могут оформить одно общее заявление на всё пострадавшее имущество.

Также расширен перечень документов, которыми можно подтвердить размер убытков. Если раньше компенсацию определяли только на основании отчёта об оценке имущества, то теперь можно использовать и заключение судебного эксперта. Это позволит бизнесу не заказывать дополнительные оценки, если уже проведена соответствующая экспертиза.

Кроме того, предприятия получили возможность подавать заявления о поврежденном или уничтоженном производственном оборудовании и инженерных сетях сразу после сбора необходимых документов. Для этого достаточно иметь акты ГСЧС, полиции или выписку из ЕРДР, документы о праве собственности и подтверждение размера убытков. Ожидать внесения информации в Реестр поврежденного имущества больше не нужно.

Какое имущество не подпадает под программу

Кабмин уточнил, что транспортные средства, самоходные машины и специальная техника, подлежащие государственной или ведомственной регистрации, не относятся к производственному оборудованию. Соответственно, ущерб, нанесенный автомобилям, прицепам, тракторам и другой зарегистрированной технике, программа не будет компенсировать.

Также правительство урегулировало порядок начисления компенсаций. Если предприятие уже получило возмещение от третьих лиц, в частности от страховой компании, государственная компенсация будет уменьшена на соответствующую сумму. Если же страховая выплата поступила после получения государственной компенсации и общая сумма превысила реальные убытки, предприятие должно вернуть разницу государству.

Подать заявку на компенсацию страховой премии можно в более длительный срок

Для предприятий по всей территории Украины правительство изменило сроки подачи заявок на компенсацию страховых премий.

Вместо прежнего 60-дневного ограничения компании теперь могут обращаться за компенсацией начиная с 31-го дня после заключения договора страхования и еще в течение 30 дней после окончания его действия.

Также продлен срок присоединения к программе для предприятий, которые заключили договоры страхования после 1 января 2026 года, но не подали заявление сразу. Теперь обратиться к страховщику можно до 1 августа 2026 года, тогда как ранее крайним сроком было 1 мая.

Кроме того, правительство упростило требования к застрахованному имуществу. Для участия в программе достаточно, чтобы имущество находилось в собственности предприятия. Требование об использовании имущества именно в основной деятельности отменено.

Еще одно уточнение касается расчета максимального размера компенсации, который составляет до 3 млн грн в год. Отныне его будут определять по дате заключения договоров страхования, а не по дате их окончания.

Сколько заявок уже одобрено

Программа страхования военных рисков для бизнеса действует с 1 января 2026 года.

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество уже одобрено 139 заявлений с общим объемом вероятной компенсации 2,67 млрд грн.

По направлению компенсации страховых премий бизнес подал 63 заявления. Общая стоимость страхового покрытия по ним составляет 7,9 млрд грн, а потенциальный объем компенсации — 94,22 млн грн.

В мае 2026 года первые четыре украинские компании уже получили от государства частичную компенсацию страховых премий по договорам страхования имущества от военных рисков на общую сумму 6,8 млн грн.

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