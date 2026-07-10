Facebook и Instagram могут вызывать «зависимость» — Еврокомиссия обнаружила нарушения в Meta

Meta может получить штраф в размере до 6 % мирового оборота — ЕС выдвинул претензии к Facebook и Instagram.

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Европейская комиссия предварительно пришла к выводу, что компания Meta нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Facebook и Instagram, который может вызывать зависимость у пользователей. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Расследование касается таких функций платформ, как бесконечная прокрутка ленты, автоматическое воспроизведение контента, push-уведомления и высокоперсонализированные системы рекомендаций.

Еврокомиссия указала на недостатки оценки рисков

По предварительным выводам Комиссии, Meta не провела надлежащую оценку рисков, связанных с дизайном своих сервисов для физического и психического благополучия пользователей, в частности несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

В частности, компания не учла влияние таких элементов, как персонализированные рекомендации, автозапуск видео и бесконечная прокрутка, которые постоянно предлагают пользователям новый контент. В Комиссии отмечают, что эти функции стимулируют желание продолжать просмотр, переводят мозг в «режим автопилота» и могут способствовать формированию нездоровых привычек и компульсивному использованию сервисов.

Кроме того, в Еврокомиссии обратили внимание на то, что Meta не учла имеющиеся данные о длительном ночном использовании Facebook и Instagram несовершеннолетними, а также влияние оптимизации отдельных форматов контента, в частности видеороликов и Stories, на чрезмерное использование платформ.

Меры по защите пользователей признаны недостаточными

По мнению Комиссии, действующие меры Meta по снижению рисков не являются достаточно эффективными.

В частности, инструменты контроля экранного времени в Instagram и Facebook, в том числе те, которые автоматически активируются для подростков, можно легко игнорировать, а их использование не обеспечивает существенного сокращения времени пребывания в приложениях.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что средства родительского контроля работают только при условии, что родители или опекуны обладают достаточным уровнем технической подготовки и готовы тратить время на их настройку, что снижает эффективность такого механизма.

Также, по оценке Комиссии, рекомендации и ссылки на материалы о психическом здоровье, размещенные в отдельном разделе «центра безопасности», не обеспечивают надлежащего снижения рисков, связанных с дизайном платформ.

Какие изменения предлагает Meta

На данном этапе расследования Еврокомиссия считает, что Meta должна изменить дизайн Facebook и Instagram.

Среди возможных мер названы отключение по умолчанию функций автозапуска и бесконечной прокрутки, введение эффективных перерывов для контроля времени, проводимого за экраном, а также изменение систем рекомендаций, чтобы они были менее ориентированы на максимальное вовлечение пользователей.

При этом в Комиссии подчеркнули, что эти выводы носят предварительный характер и не определяют окончательный результат расследования.

Meta может представить свои объяснения

Теперь компания Meta имеет право ознакомиться с материалами дела и подать письменные возражения в отношении предварительных выводов Европейской комиссии. Параллельно пройдут консультации с Европейским советом по цифровым услугам.

Если по завершении рассмотрения Комиссия подтвердит свою позицию, она может принять решение о несоответствии компании требованиям DSA. В таком случае Meta может грозить штраф в размере до 6% её общего мирового годового оборота в зависимости от характера, тяжести, повторяемости и продолжительности нарушения.

Расследование продолжается с 2024 года

Официальное расследование соблюдения Meta требований Закона о цифровых услугах Европейская комиссия начала 16 мая 2024 года.

Предварительные выводы основаны на анализе отчетов Meta по оценке рисков, внутренних документов и данных компании, ответов на многочисленные запросы Комиссии, результатах масштабных научных исследований и консультациях со специалистами, в частности экспертами в области поведенческой зависимости.

Отдельно продолжается расследование механизмов проверки возраста пользователей младше 13 лет, предварительные выводы по которому были обнародованы 29 апреля 2026 года. Также Комиссия продолжает проверку так называемого эффекта «кроличьей норы», который может возникать из-за работы рекомендательных систем Facebook и Instagram и использовать уязвимость и неопытность несовершеннолетних пользователей.

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