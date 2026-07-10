Facebook та Instagram можуть викликати «залежність» – Єврокомісія знайшла порушення у Meta

Meta може отримати штраф до 6% світового обороту – ЄС висунув претензії до Facebook та Instagram.

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Європейська комісія попередньо дійшла висновку, що компанія Meta порушила вимоги Закону про цифрові послуги (DSA) через дизайн Facebook та Instagram, який може викликати залежність у користувачів. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Розслідування стосується таких функцій платформ, як нескінченне прокручування стрічки, автоматичне відтворення контенту, push-сповіщення та високоперсоналізовані системи рекомендацій.

Єврокомісія вказала на недоліки оцінки ризиків

За попередніми висновками Комісії, Meta не провела належної оцінки ризиків, які пов'язані з дизайном своїх сервісів для фізичного та психічного благополуччя користувачів, зокрема неповнолітніх і вразливих дорослих.

Зокрема, компанія не врахувала вплив таких елементів, як персоналізовані рекомендації, автозапуск відео та нескінченне прокручування, які постійно пропонують користувачам новий контент. У Комісії зазначають, що ці функції стимулюють бажання продовжувати перегляд, переводять мозок у «режим автопілота» та можуть сприяти формуванню нездорових звичок і компульсивного використання сервісів.

Також у Єврокомісії звернули увагу, що Meta не врахувала наявні дані про тривале нічне використання Facebook та Instagram неповнолітніми, а також вплив оптимізації окремих форматів контенту, зокрема відеороликів і Stories, на надмірне користування платформами.

Заходи захисту користувачів визнали недостатніми

На думку Комісії, чинні заходи Meta для зменшення ризиків не є достатньо ефективними.

Зокрема, інструменти контролю екранного часу в Instagram і Facebook, у тому числі ті, що автоматично активуються для підлітків, можна легко ігнорувати, а їх використання не забезпечує істотного скорочення часу перебування в застосунках.

Крім того, Єврокомісія вважає, що засоби батьківського контролю працюють лише за умови, якщо батьки або опікуни мають достатній рівень технічної підготовки та готові витрачати час на їх налаштування, що знижує ефективність такого механізму.

Також, за оцінкою Комісії, рекомендації та посилання на матеріали щодо психічного здоров'я, розміщені в окремому розділі «центру безпеки», не забезпечують належного зменшення ризиків, пов'язаних із дизайном платформ.

Які зміни пропонують Meta

На цьому етапі розслідування Єврокомісія вважає, що Meta має змінити дизайн Facebook та Instagram.

Серед можливих заходів названо вимкнення за замовчуванням функцій автозапуску та нескінченного прокручування, запровадження ефективних перерв для контролю екранного часу, а також зміну систем рекомендацій, щоб вони були менш орієнтовані на максимальне залучення користувачів.

При цьому в Комісії наголосили, що ці висновки є попередніми та не визначають остаточного результату розслідування.

Meta може надати свої пояснення

Тепер компанія Meta має право ознайомитися з матеріалами справи та подати письмові заперечення щодо попередніх висновків Європейської комісії. Паралельно відбудуться консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо після завершення розгляду Комісія підтвердить свою позицію, вона може ухвалити рішення про невідповідність компанії вимогам DSA. У такому разі Meta може загрожувати штраф у розмірі до 6% її загального світового річного обороту залежно від характеру, тяжкості, повторюваності та тривалості порушення.

Розслідування триває з 2024 року

Офіційне розслідування щодо дотримання Meta вимог Закону про цифрові послуги Європейська комісія розпочала 16 травня 2024 року.

Попередні висновки ґрунтуються на аналізі звітів Meta щодо оцінки ризиків, внутрішніх документів і даних компанії, відповідей на численні запити Комісії, результатах масштабних наукових досліджень та консультаціях із фахівцями, зокрема експертами у сфері поведінкової залежності.

Окремо триває розслідування щодо механізмів перевірки віку користувачів молодше 13 років, попередні висновки за яким були оприлюднені 29 квітня 2026 року. Також Комісія продовжує перевірку так званого ефекту «кролячої нори», який може виникати через роботу рекомендаційних систем Facebook та Instagram і використовувати вразливість та недосвідченість неповнолітніх користувачів.

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