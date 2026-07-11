Не всім військовим і не завжди: Міноборони пояснило, коли виплачують додаткові 10 тисяч гривень

Міноборони розʼяснило умови нарахування додаткової тилової винагороди у розмірі 10 000 грн.

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Наказом Міністерства оборони № 232 від 29 червня 2026 року, який набрав чинності 30 червня 2026 року, запроваджено нову додаткову винагороду (тилову надбавку) в розмірі 10 000 грн/місяць для військовослужбовців, які виконують обов'язки служби, але не мають підстав для отримання інших, вищих бойових виплат. Виплата діє з 1 червня 2026 року.

Як зазначають у Міноборони, винагорода за червень буде виплачена одночасно з додатковими винагородами за участь у бойових діях за цей самий період.

Кому нараховується тилова надбавка

Додаткова винагорода 10 000 грн нараховується пропорційно часу фактичного виконання обов'язків служби військовослужбовцям, які у відповідний період не мають права на іншу додаткову винагороду вищого розміру — 30 000, 50 000 або 100 000 грн.

Це базовий рівень нової системи: якщо військовослужбовець не підпадає під жодну з вищих категорій виплат — він отримує 10 000 грн за кожний місяць несення служби.

Виплата не залежить від того, чи підписав військовослужбовець новий мотиваційний контракт — надбавка поширюється на всіх незалежно від виду і підстав проходження служби (з певними виключеннями, про це - нижче).

Якщо є право на кілька виплат

Якщо військовослужбовець в один і той самий день набуває права на кілька додаткових виплат — нараховується одна, більша. Виплата 10 000 грн є мінімальною в ієрархії і виплачується лише тим, хто не має підстав для 30 000, 50 000 або 100 000 грн. Одночасне нарахування кількох виплат за один і той самий день не допускається.

Коли надбавка не нараховується

Наказ № 232 визначає вичерпний перелік випадків, коли виплата 10 000 грн не нараховується:

За весь час перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення.

За час перебування військовослужбовця в розпорядженні командира або звільнення від посади (крім днів тимчасового виконання обов'язків (ТВО).

Курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів — за весь час навчання.

За час відрядження на навчання до навчальних військових частин.

За період зарахування до змінного складу резервних та запасних рот.

В інших випадках, визначених пунктом 15 розділу XXXIV Порядку (дисциплінарні обмеження: самовільне залишення частини, відмова від бойових наказів, алкогольне або наркотичне сп'яніння тощо).

Документальна підстава

Виплата нараховується на підставі:

наказу про призначення / допущення до тимчасового виконання обов'язків;

наказів по стройовій частині (облік руху особового складу);

рапортів командирів підрозділів;

наказу командира частини про виплату.

При нарахуванні враховувати і вираховувати: дні відпусток, відряджень на навчання, перебування в розпорядженні без ТВО тощо.

Військовослужбовці «у розпорядженні»: виплата можлива лише за дні фактичного тимчасового виконання обов'язків (є відповідний наказ).

Чи виплачується 10 000 грн за час проходження базової загальновійськової підготовки у навчальних військових частинах?

Ні. Військовослужбовці, які займають посади курсантів у навчальних військових частинах, таку виплату не отримують.

Чи виплачується 10 000 грн курсантам-контрактникам із військових частин і курсантам із числа цивільної молоді?

Ні. Для курсантів зберігається попередній порядок нарахування грошового забезпечення без змін — незалежно від того, чи вступили вони на навчання з військової частини, чи з цивільного життя.

Чи виплачується 10 000 грн за час відрядження в одиночному порядку за кордон?

Так. Відрядження за кордон в одиночному порядку не входить до переліку виключень — військовослужбовець продовжує виконувати обов'язки служби, тому виплата нараховується за фактичний час відрядження.

Чи виплачується 10 000 грн військовослужбовцям, яких наказом командира «звільнено від виконання службових обов'язків» на 1–5 днів за довідкою начальника медичної служби?

Так. Виплата нараховується.

Чи включається виплата 10 000 грн у розрахунок допомоги при відпустці по вагітності і пологах?

Ні. Виплата є додатковою винагородою на період воєнного стану, тому до бази розрахунку допомоги по вагітності і пологах не входить.

Чи виплачується додаткова винагорода у розмірі 10 000 грн слухачам, ад'юнктам, докторантам?

Так, виплачується.

Якщо військовослужбовець отримує 30 000 або 50 000 грн — чи додаються до них ще 10 000 грн?

Ні. Діє правило більшого розміру винагороди: якщо в той самий день є право на вищу виплату — нараховується лише вона. Виплата 10 000 грн є мінімальним рівнем для тих, хто не підпадає під жодну іншу підставу, а не універсальною винагородою до всіх виплат.

Чи виплачується 10 000 грн тим, хто не підписав новий мотиваційний контракт?

Так. Виплата поширюється на всіх військовослужбовців незалежно від виду та підстав проходження служби — наявність або відсутність нового контракту значення не має.

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