Чи втратить працюючий пенсіонер-ВПО допомогу на проживання: відповідь ПФУ

Допомогу на проживання продовжать без заяви, якщо пенсія не перевищує встановлений законом розмір.

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У Пенсійному фонді пояснили, чи продовжується автоматично виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам для одиноких пенсіонерів, які працюють та отримують пенсію за віком.

У відомстві нагадали, що допомога на проживання ВПО призначається відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2022 року № 332.

За яких умов допомогу продовжують автоматично

Відповідно до пункту 13-1 Порядку, отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплата допомоги на проживання автоматично продовжується ще на шість місяців без подання додаткової заяви.

У 2026 році цей граничний розмір пенсії становить 10 380 грн.

Чи впливає працевлаштування на виплату

У Пенсійному фонді наголосили, що факт працевлаштування пенсіонера та дохід, отриманий у вигляді заробітної плати, не впливають на автоматичне продовження виплати допомоги на проживання.

Таким чином, якщо пенсіонер отримує пенсію, розмір якої не перевищує 10 380 грн, допомогу на проживання ВПО на наступний шестимісячний період буде продовжено автоматично, незалежно від того, чи працює така особа.

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