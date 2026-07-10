В Киеве права на мусоросборники возле Майдана зарегистрировали по решению суда, которого нет в реестре

Прокуратура через суд пытается отменить право собственности на мусоросборники возле Майдана Независимости в Киеве.

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Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском об отмене государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, которое могло использоваться для незаконного завладения земельным участком в охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Речь идет о земельном участке в центре Киева стоимостью почти 30 млн грн.

Как указали в прокуратуре, физическое лицо на основании решения суда Луганской области зарегистрировало за собой право собственности на заброшенные мусоросборники по улице Михайловской рядом с Майданом Независимости. В то же время отмечается, что это решение вообще отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

В дальнейшем это имущество по цепочке договоров купли-продажи несколько раз перепродавалось и перешло к юридическому лицу, которое обратилось в Киевский городской совет с просьбой об отводе без аукциона земельного участка площадью почти 0,1 га, на котором расположены эти мусоросборники.

В прокуратуре считают, что такая схема могла создать предпосылки для незаконного выбытия земельного участка из коммунальной собственности.

С целью предотвращения незаконного выбытия из коммунальной собственности земельного участка, находящегося в пределах охранной (буферной) зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, прокуратура обратилась в суд с иском об отмене регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.

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