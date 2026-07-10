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У Києві права на сміттєзбірники біля Майдану зареєстрували за рішенням суду, якого немає в реєстрі

22:18, 10 липня 2026
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Прокуратура через суд намагається скасувати право власності на сміттєзбірники біля Майдану Незалежності у Києві.
У Києві права на сміттєзбірники біля Майдану зареєстрували за рішенням суду, якого немає в реєстрі
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Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно, яке могло використовуватися для незаконного заволодіння земельною ділянкою в охоронній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Йдеться про земельну ділянку у центрі Києва вартістю майже 30 млн грн.

Як вказали у прокуратурі, фізична особа на підставі рішення суду Луганської області зареєструвала за собою право власності на занедбані сміттєзбірники по вулиці Михайлівській поруч з Майданом Незалежності. Водночас зазначається, що це рішення взагалі відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Надалі це майно за ланцюгом договорів купівлі-продажу кілька разів перепродавалося і перейшло до юридичної особи, яка звернулася до Київської міської ради щодо відведення поза аукціоном земельної ділянки площею майже 0,1 га, на якій розташовані ці сміттєзбірники.

У прокуратурі вважають, що така схема могла створити передумови для незаконного вибуття земельної ділянки з комунальної власності.

З метою запобігання незаконного вибуття з комунальної власності земельної ділянки, яка перебуває в межах охоронної (буферної) зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування реєстрації права власності на нерухоме майно.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

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