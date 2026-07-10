У Харкові двоє поліцейських та цивільний продавали бронювання на критичному підприємстві за $4500

Фігуранти пропонували «клієнтам» оформлення на роботу лише «на папері».

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У Харкові викрили двох співробітників Управління поліції охорони в Харківській області та їхнього знайомого, які, за версією слідства, організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаного для отримання відстрочки від мобілізації.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, один із правоохоронців у лютому 2026 року дізнався, що товариша його знайомої зняли з розшуку в застосунку «Резерв+». Поліцейський пояснив чоловіку, що це не гарантує уникнення подальшого призову, та запропонував «вирішити питання».

До схеми він залучив свого колегу — поліцейського-водія — та цивільного спільника.

За даними слідства, чоловіку запропонували фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. При цьому йому пообіцяли, що фактично працювати не потрібно буде, але він отримає відстрочку від мобілізації.

За такі послуги фігуранти просили 4 500 доларів США.

Наприкінці квітня 2026 року спільники отримали від військовозобов’язаного обумовлену суму грошей та його особисті документи для оформлення. Після цього вони запевнили чоловіка, що питання буде вирішено протягом місяця, а згодом повідомили телефоном про нібито початок перевірки документів.

Однак довести задум до кінця їм не вдалося — діяльність групи викрили правоохоронці. Під час обшуків було вилучено отримані кошти та мобільні телефони.

Трьом особам повідомили про підозру у закінченому замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до організації схеми.

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