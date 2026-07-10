Кабмін пропонує продовжити програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС до 2036 року

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає продовження програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС до 2036 року та нові заходи для об'єкта «Укриття».

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15394, який передбачає оновлення Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Текст законопроєкту наразі ще не оприлюднений, однак окремі деталі ініціативи повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на актуалізацію завдань і заходів програми з урахуванням уже виконаних робіт, визначення подальших заходів до 2036 року, а також необхідних обсягів фінансування.

Ним пропонується:

оновити завдання та заходи програми у зв'язку із завершенням етапів припинення експлуатації та підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і переходом до наступного етапу – безпосереднього зняття станції з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

продовжити строк виконання програми до 2036 року, визначивши необхідні обсяги та джерела її фінансування;

передбачити додаткові заходи з ліквідації наслідків пошкодження конструкцій арки Нового безпечного конфайнменту, завданих прямим влучанням російського безпілотника.

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить актуалізувати державну програму відповідно до поточного етапу робіт на Чорнобильській АЕС та забезпечити фінансування заходів, необхідних для завершення її зняття з експлуатації й усунення наслідків російської атаки на Новий безпечний конфайнмент.

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