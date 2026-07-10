  1. В Україні

Кабмін пропонує продовжити програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС до 2036 року

21:10, 10 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає продовження програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС до 2036 року та нові заходи для об'єкта «Укриття».
Кабмін пропонує продовжити програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС до 2036 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15394, який передбачає оновлення Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Текст законопроєкту наразі ще не оприлюднений, однак окремі деталі ініціативи повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на актуалізацію завдань і заходів програми з урахуванням уже виконаних робіт, визначення подальших заходів до 2036 року, а також необхідних обсягів фінансування.

Ним пропонується:

  • оновити завдання та заходи програми у зв'язку із завершенням етапів припинення експлуатації та підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і переходом до наступного етапу – безпосереднього зняття станції з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
  • продовжити строк виконання програми до 2036 року, визначивши необхідні обсяги та джерела її фінансування;
  • передбачити додаткові заходи з ліквідації наслідків пошкодження конструкцій арки Нового безпечного конфайнменту, завданих прямим влучанням російського безпілотника.

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить актуалізувати державну програму відповідно до поточного етапу робіт на Чорнобильській АЕС та забезпечити фінансування заходів, необхідних для завершення її зняття з експлуатації й усунення наслідків російської атаки на Новий безпечний конфайнмент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України АЕС Чорнобиль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовим з новими контрактами не зможуть змінити умови служби і відстрочки: до Ради внесли законопроєкт

Законопроєкт пропонує законодавчо врегулювати експериментальні проєкти щодо контрактної військової служби під час воєнного стану та гарантувати незмінність базових умов таких контрактів.

Хто платить за корупціонерів: фінансовий моніторинг застав за проєктом 15388

Як обов’язкова верифікація джерел застави та оприлюднення даних про заставодавців змінить стратегію захисту у справах НАБУ та САП.

Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Нові правила бронювання для бізнесу: що змінилося для будівельників, перевізників і туроператорів

Будівельні компанії, перевізники, туроператори та підприємства, залучені до відбудови й будівництва фортифікацій отримали нові вимоги до договорів, досвіду роботи, кадрового забезпечення та документів, що підтверджують відповідність.

Конфіскат під цифровим контролем: повернути виконавче провадження з архіву і не дати боржнику сховати активи тепер можна в один клік

Новий спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів переводить процедуру розпорядження конфіскованим митницею майном у цифровий формат.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]