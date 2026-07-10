Верховний Суд роз'яснив, коли твір втрачає правову охорону як об'єкт авторського права

Верховний Суд дійшов висновку, що після включення твору до офіційного документа органу державної влади, який не охороняється авторським правом, такий твір також втрачає правову охорону.

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Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду розглянув спір щодо захисту майнових авторських прав на графічне зображення службового посвідчення Національної поліції України, а також вимоги про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права та відсутності майнових авторських прав на цей твір.

За результатами касаційного перегляду Суд дійшов висновку про відсутність підстав як для задоволення вимог про захист авторських прав, так і для визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права та відсутності майнових авторських прав.

Суть справи

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» звернулося до суду з позовом, вважаючи, що ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» без дозволу використовує належний йому службовий твір — графічне зображення службового посвідчення Національної поліції України, авторське право на який зареєстровано у 2021 році. Позивач просив визнати використання твору порушенням його майнових авторських прав, заборонити подальше використання цього графічного зображення під час виготовлення службових посвідчень для Національної поліції та стягнути упущену вигоду.

У відповідь ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» подало зустрічний позов, у якому просило визнати недійсним свідоцтво про реєстрацію авторського права та встановити відсутність у ДП «Україна» майнових авторських прав. На думку позивача за зустрічним позовом, після затвердження зразка службового посвідчення наказом МВС відповідне графічне зображення стало складовою офіційного документа державного органу, який не підлягає охороні авторським правом.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Господарський суд міста Києва задовольнив первісний позов та відмовив у задоволенні зустрічного. Суд виходив із того, що включення графічного зображення до наказу МВС саме по собі не припиняє авторських прав, а ДП «Зоря» не отримувало дозволу на використання твору.

Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення. Апеляційний суд задовольнив зустрічний позов, визнав недійсним свідоцтво про реєстрацію авторського права, встановив відсутність у ДП «Україна» майнових авторських прав та відмовив у задоволенні первісного позову. Суд виходив із того, що графічне зображення було включене до наказу МВС як складова офіційного документа, а тому не може користуватися правовою охороною як об'єкт авторського права.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що у цій справі необхідно було встановити, чи є спірне графічне зображення об'єктом авторського права, чи зберігається правова охорона після його включення до офіційного документа, а також чи існували підстави для визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права та визнання відсутніми майнових авторських прав.

Суд звернув увагу, що в попередній постанові від 20 лютого 2025 року у цій справі були надані обов'язкові для судів попередніх інстанцій вказівки щодо нового розгляду, однак такі вказівки не є правовими висновками у розумінні процесуального закону. Верховний Суд окремо наголосив на необхідності розмежовувати поняття «вказівки суду касаційної інстанції» та «правовий висновок щодо застосування норми права».

Касаційний господарський суд дійшов висновку, що сам факт включення графічного зображення до наказу МВС як складової офіційного документа не свідчить автоматично про припинення прав інтелектуальної власності на нього. Водночас суд зазначив, що це саме по собі також не є достатньою підставою для визнання за підприємством виключних майнових авторських прав на використання такого зображення. Для вирішення спору необхідно було оцінити правовий режим службового твору, обсяг набутих прав та характер використання спірного графічного зображення.

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про відсутність підстав для задоволення первісного позову щодо захисту авторських прав, оскільки позивач не довів порушення саме тих майнових прав, на які посилався. Разом із цим Суд не погодився із задоволенням зустрічного позову, зазначивши, що підстав для визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права та для визнання відсутніми майнових авторських прав також не встановлено.

У результаті Верховний Суд залишив без змін постанову апеляційного суду лише в частині відмови у задоволенні первісного позову, однак скасував рішення апеляційної інстанції в частині задоволення зустрічного позову та відмовив у його задоволенні. Таким чином, жодна зі сторін не досягла повного задоволення своїх вимог.

Постанова набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає (справа № 910/19775/23).

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