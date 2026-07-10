Верховный Суд разъяснил, когда произведение теряет правовую охрану как объект авторского права

Верховный Суд пришел к выводу, что после включения произведения в официальный документ органа государственной власти, который не охраняется авторским правом, такое произведение также теряет правовую охрану.

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Верховный Суд в составе Кассационного хозяйственного суда рассмотрел спор о защите имущественных авторских прав на графическое изображение служебного удостоверения Национальной полиции Украины, а также требования о признании недействительным свидетельства о регистрации авторского права и об отсутствии имущественных авторских прав на это произведение.

По результатам кассационного пересмотра Суд пришел к выводу об отсутствии оснований как для удовлетворения требований о защите авторских прав, так и для признания недействительным свидетельства о регистрации авторского права и отсутствия имущественных авторских прав.

Суть дела

ГП «Полиграфический комбинат «Украина» обратилось в суд с иском, считая, что ДП «Полиграфический комбинат «Заря» без разрешения использует принадлежащее ему служебное произведение — графическое изображение служебного удостоверения Национальной полиции Украины, авторское право на которое было зарегистрировано в 2021 году. Истец просил признать использование произведения нарушением его имущественных авторских прав, запретить дальнейшее использование этого графического изображения при изготовлении служебных удостоверений для Национальной полиции и взыскать упущенную выгоду.

В ответ ГП «Полиграфический комбинат «Заря» подало встречный иск, в котором просило признать недействительным свидетельство о регистрации авторского права и установить отсутствие у ГП «Украина» имущественных авторских прав. По мнению истца по встречному иску, после утверждения образца служебного удостоверения приказом МВД соответствующее графическое изображение стало составной частью официального документа государственного органа, который не подлежит охране авторским правом.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил первоначальный иск и отказал в удовлетворении встречного. Суд исходил из того, что включение графического изображения в приказ МВД само по себе не прекращает авторских прав, а ГП «Заря» не получало разрешения на использование произведения.

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение. Апелляционный суд удовлетворил встречный иск, признал недействительным свидетельство о регистрации авторского права, установил отсутствие у ГП «Украина» имущественных авторских прав и отказал в удовлетворении первоначального иска. Суд исходил из того, что графическое изображение было включено в приказ МВД как составная часть официального документа, а потому не может пользоваться правовой охраной как объект авторского права.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в данном деле необходимо было установить, является ли спорное графическое изображение объектом авторского права, сохраняется ли его правовая охрана после включения в официальный документ, а также существовали ли основания для признания недействительным свидетельства о регистрации авторского права и признания отсутствующими имущественных авторских прав.

Суд обратил внимание, что в предыдущем постановлении от 20 февраля 2025 года по этому делу были даны обязательные для судов предыдущих инстанций указания относительно нового рассмотрения, однако такие указания не являются правовыми выводами в понимании процессуального закона. Верховный Суд отдельно подчеркнул необходимость разграничивать понятия «указания суда кассационной инстанции» и «правовой вывод относительно применения нормы права».

Кассационный хозяйственный суд пришел к выводу, что сам факт включения графического изображения в приказ МВД как составной части официального документа не свидетельствует автоматически о прекращении прав интеллектуальной собственности на него. Вместе с тем суд отметил, что это само по себе также не является достаточным основанием для признания за предприятием исключительных имущественных авторских прав на использование такого изображения. Для разрешения спора необходимо было оценить правовой режим служебного произведения, объем приобретенных прав и характер использования спорного графического изображения.

Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда об отсутствии оснований для удовлетворения первоначального иска о защите авторских прав, поскольку истец не доказал нарушение именно тех имущественных прав, на которые ссылался. Вместе с тем Суд не согласился с удовлетворением встречного иска, указав, что основания для признания недействительным свидетельства о регистрации авторского права и для признания отсутствующими имущественных авторских прав также не установлены.

В результате Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда лишь в части отказа в удовлетворении первоначального иска, однако отменил решение апелляционной инстанции в части удовлетворения встречного иска и отказал в его удовлетворении. Таким образом, ни одна из сторон не добилась полного удовлетворения своих требований.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит (дело № 910/19775/23).

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